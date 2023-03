Dietas da moda: os riscos da busca por uma solução rápida para a perda de peso

Como um nutricionista pode ajudar na busca por uma alimentação saudável e equilibrada

A busca pelo corpo ideal muitas vezes leva as pessoas a adotarem dietas da moda que prometem perda de peso rápida e fácil. No entanto, especialistas alertam que esses regimes alimentares podem ser prejudiciais à saúde, além de não garantirem resultados a longo prazo.

A nutricionista Cris Ribas Esperança

Dietas da sopa, da lua, do limão, do tipo sanguíneo, da proteína, do jejum intermitente e outras são exemplos de dietas da moda que se tornam populares por um período antes de serem substituídas por outras. Embora possam proporcionar uma perda de peso inicial rápida, muitas vezes são desequilibradas e podem levar a deficiências nutricionais e efeitos colaterais negativos, como fadiga, tontura, constipação, alterações de humor e desequilíbrios hormonais.

Para a nutricionista Cris Ribas Esperança, é importante entender que não existe uma dieta universalmente ideal, pois as necessidades nutricionais variam de acordo com cada organismo, faixa etária e objetivo em questão. Além disso, as dietas da moda muitas vezes são extremas e restritivas, podendo levar a um comportamento compulsivo, que é atualmente estudado na área de nutrição.

A compulsão alimentar pode afetar negativamente a qualidade de vida e o bem-estar psicológico das pessoas. Compreender as causas e os tratamentos para esse comportamento é essencial para ajudar as pessoas a lidar com esses problemas e promover hábitos alimentares saudáveis e equilibrados.

Cris Ribas Esperança destaca que é recomendado que a mudança na alimentação seja feita de forma gradual e com o acompanhamento de um profissional da área da saúde, como um nutricionista. Uma dieta equilibrada e saudável deve incluir uma variedade de alimentos, como frutas, legumes, cereais integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis, e deve ser adaptada às necessidades de cada pessoa.

Em resumo, as dietas da moda podem até parecer a solução rápida para o emagrecimento, mas os riscos para a saúde superam qualquer benefício momentâneo. A orientação profissional na busca por uma alimentação saudável e equilibrada é a melhor opção para alcançar resultados a longo prazo e promover uma vida saudável e feliz.

Por que eu não devo seguir dietas da moda?

As dietas da moda muitas vezes são caracterizadas pela restrição calórica severa e pelo consumo excessivo de um ou alguns tipos específicos de alimentos, o que pode levar a deficiências nutricionais, como a falta de vitaminas, minerais e fibras.

• Algumas dietas da moda também envolvem o uso de suplementos alimentares, que podem ser desnecessários ou até mesmo prejudiciais à saúde se utilizados de forma inadequada. Além de muitas outras informações erradas que não passam de achismos.

• O efeito “yo-yo” ou “efeito sanfona” é um problema comum associado às dietas da moda. Isso ocorre quando o indivíduo perde peso rapidamente com uma dieta extrema, mas assim que volta a sua alimentação normal, acaba recuperando todo o peso perdido (e muitas vezes até mais).

• As dietas da moda podem ter efeitos negativos na saúde mental, pois podem criar uma relação pouco saudável com a comida e com o próprio corpo. Além disso, podem levar a transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia.

• Algumas dietas da moda, como a dieta do limão e a dieta da sopa, podem ser perigosas para a saúde, pois envolvem uma ingestão muito baixa de calorias e nutrientes, podendo causar desidratação, tonturas, fraqueza muscular, entre outros sintomas.

• Vale lembrar que a alimentação saudável é um estilo de vida e não uma dieta temporária. É importante ter hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis, que possam ser mantidos a longo prazo, sem colocar em risco a saúde.

“É importante ter cautela com as dietas da moda e buscar orientação profissional antes de aderir a qualquer regime alimentar, para garantir que a alimentação seja saudável e sustentável a longo prazo, promovendo a saúde e o bem-estar geral. É preciso entender o que funciona para você, pois um estilo de vida saudável precisar ser sustentável.” Finaliza Cris Ribas Esperança.