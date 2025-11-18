DF aprova programa inovador de proteção animal

Daniel Romano Hajaj destaca avanço para protetores e animais no Distrito Federal

Atualmente, estima-se que cerca de 1,5 milhão de cães e gatos vivem nas ruas do Distrito Federal, sendo cuidados sobretudo por uma rede dedicada de protetores independentes e organizações de acolhimento. Essa realidade reforça a urgência de políticas públicas como o recém-aprovado Programa de Apoio à Proteção dos Animais, que marca um avanço significativo na garantia de subsistência e bem-estar desses animais vulneráveis.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, no último dia 4 de novembro, o Programa de Apoio à Proteção dos Animais, que terá como foco garantir condições mínimas de cuidado, alimentação e bem-estar para cães e gatos resgatados ou mantidos sob tutela de protetores independentes e organizações de acolhimento.

A iniciativa, proposta pelo Poder Executivo, busca fortalecer quem está na linha de frente da proteção animal, além de promover políticas públicas voltadas ao controle populacional, incentivo à adoção responsável e ações de prevenção ao abandono.

Para o advogado e ativista da causa animal Daniel Romano Hajaj, o programa representa um avanço significativo para o Distrito Federal. “A maior parte do cuidado com animais resgatados nunca esteve nas mãos do Estado. São protetores, lares temporários e abrigos que, muitas vezes sozinhos, sustentam dezenas de animais. Esse apoio chega para dar dignidade a quem luta todos os dias para salvar vidas”, afirma Hajaj.

O programa prevê apoio financeiro, que será operacionalizado pelo Banco de Brasília (BRB), por meio de cartão magnético ou débito digital, permitindo a compra exclusiva de alimentos, medicamentos, consultas veterinárias e outros itens essenciais ao cuidado animal.

A medida também determina que os critérios de seleção, valores e formas de fiscalização serão definidos em regulamento, com divulgação pública no Portal da Transparência. Segundo o advogado, a forma de repasse traz segurança jurídica e clareza no uso dos recursos: “O cartão vinculado ao programa garante transparência e impede desvios. Quem realmente dedica tempo, dinheiro e estrutura aos animais será beneficiado, como deve ser.”

Entre as diretrizes centrais do programa está o incentivo à castração, medida considerada essencial para o controle da população de animais abandonados. “Sem castração, o resgate nunca é suficiente. Resgatar é salvar hoje. Castrar é salvar o amanhã. Esse programa reconhece isso e transforma em política pública”, explica Hajaj.

A proposta também estimula ações educativas para conscientização sobre posse responsável, identificação individual dos animais e combate ao abandono, crime previsto em lei. O texto prevê ainda a integração entre órgãos do governo, sociedade civil organizada e iniciativa privada. Para Hajaj, essa articulação é indispensável: “Proteção animal não é uma tarefa isolada. Envolve saúde pública, meio ambiente, educação e responsabilidade social. Quando governo e sociedade trabalham juntos, os resultados são reais.”

Com a aprovação do programa, o Distrito Federal se aproxima de uma política permanente de cuidado e proteção, fortalecendo a rede de apoio a cães e gatos que dependem exclusivamente da intervenção humana para sobreviver. “É uma vitória para os animais e para todos que lutam por eles. Ainda há muito a avançar, mas hoje celebramos uma conquista que salva vidas e dignifica o trabalho de quem não desiste”, finaliza Daniel Romano Hajaj.