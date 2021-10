‘Design Open Day’ será realizado amanhã (20), dando início a ‘Semana Design Campinas’

O evento será realizado amanhã, (20), a partir das 16h no Hotel Red Radisson

Amanhã, (20), será realizado o evento “Design Open Day” que marca a abertura do Festival de Semana Design Campinas — o principal evento de design do interior de São Paulo e que faz parte do calendário global do setor de Arquitetura e Design.

O evento será realizado a partir das 16h, apenas para convidados e inscritos no festival, no Hotel Red Radisson com dois talks. O primeiro deles com design gaúcho Guilherme Wentz, intitulada ““Um Outro Olhar Sobre o Morar” refletindo sobre a forma purista e desacelerada de nos relacionarmos com os objetos e os espaços em que vivemos. Além de falar mais sobre a ferramenta de relacionamento com o ambiente onde moramos.

Guilherme Wentz

O outro talk será com Esther Schattan, diretora da Ornare, marca referência em mobiliário, que apresentará as “Tendências de Milão”, que foram apresentadas no Salone Del Mobile 2021, realizada no mês passado. A diretora comentará tudo que foi visto, além de expor o seu olhar sobre as tendências do mercado atual.

Esther Schattan

A Semana Design Campinas será realizada entre os dias 20 e 29 deste mês com mais de treze eventos e seis espaços conceitos para visitação — sendo o último aberto ao público — respeitando todas as recomendações do Ministério da Saúde devido a Pandemia. Serão talks, debates, exposições, lançamentos e palestras com o intuito de lapidar o talento dos profissionais e estudantes da área de Arquitetura e Design, como bem cita Lenine Faria — organizador e curador do Festival.

Lenine Faria

Mais informações e o guia completo sobre o Festival está disponível pelo site semanadesign.com.br.