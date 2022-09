Defesa da liberdade: Eduardo Mauricio, especialista em Direito Criminal, fala da sua trajetória internacional pautada na ética, profissionalismo e inovação

Com carreira internacional promissora, Eduardo tem escritórios em países como Brasil, Portugal, e também é advogado na Hungria e compartilha sua visão sobre o sucesso

Liberdade. Esse é o principal cliente do Advogado Criminal Eduardo Maurício, CEO do grupo Eduardo Maurício Advogados. “Eu tenho o vício da defesa da liberdade. Não escolho causas para defender alguém” – esse é um dos lemas pregados pelo escritório de advocacia. Eduardo Mauricio explica: “Essa frase quer dizer que a coisa mais importante na minha vida profissional é buscar a liberdade de pessoas privadas da liberdade em virtude prisão policial ou judicial. Sendo certo que não escolhi causas para defender alguém, todos têm direito de defesa legal e de buscar responder ou recorrer em liberdade e buscar sua absolvição em virtude de uma acusação ou até mesmo após uma condenação criminal onde existe a possibilidade de revisão criminal”, esclarece.

Eduardo conta que desde a infância sempre teve o dom da argumentação – habilidade muito requisitada para exercer a advocacia. Desde o primeiro ano de faculdade de Direito, Eduardo realizou estágios na área criminal e ali soube o que queria. “Desde a infância sou o melhor em argumentar e pensar coisas diferentes, pois digo, para muitos, existem coisas impossíveis, porém na maioria das vezes o segredo estão nas coisas impossíveis, que se tornam possíveis em virtude de situações justamente impensáveis e não vislumbradas pela maioria. Eu costumo dizer: o “não” a gente já tem e o impossível basta a nós tornarmos possível. Tudo tem dois lados da moeda, e deve-se lutar sempre pelo lado mais difícil”, discursa.

Sucesso Internacional

Atualmente com dois escritórios físicos, um em São Paulo e outro em Portugal, Eduardo acaba de se tornar advogado na Hungria e está trabalhando na abertura do terceiro escritório. “Estou em processo de requerimento para me tornar colegiado na Ordem dos Advogados na Espanha, onde abrirei meu quarto escritório. A minha rotina é literalmente 24 horas por dia e 7 dias por semana. Direito e exercício da advocacia internacional criminal e de extradição, atuando também _full service_ em outras áreas”, acrescenta.

Para Eduardo, o maior desafio da sua profissão é exercer a advocacia criminal e de extradição, a âmbito internacional. “Tudo isso estando em causa de inquéritos policiais (investigações policiais) e ações penais com conexões em diversos países da Europa – União Europeia, Estados Unidos, América do Sul, América do Norte, África, Ásia… e conseguir lograr êxito na comunicação e eficiência jurídica com pessoas comuns, membros da polícia, ministério público e do poder judiciário, com comunicação em diversos idiomas – já que sou poliglota – e com diversas culturas jurídicas e nacionais”, compartilha.

Ao ouvir todas essas atividades, a pergunta que fica no ar é: Como dar conta de tudo? Eduardo diz que o segredo é ter uma equipe de excelência e manter a sua supervisão em todos os casos. “O segredo chave para conseguir manter tudo e crescer ainda mais é contar com diversos advogados que trabalham para mim em cada país, porém tudo, todos os dias, passam pela minha revisão e feedback final, sendo cada dia um desafio novo, um fato novo para lidar e um cliente novo para satisfazer e mostrar que ele tem o melhor advogado do ponto de vista técnico-jurídico”, afirma.

Mesmo com uma carreira sólida e de renome, para Eduardo, o sucesso significa sempre estar em movimento e em busca de ser cada vez um profissional mais qualificado. “Sucesso significa defender os interesses e representá-los sempre com ética pessoal e profissional, e satisfazer todos os meus clientes em busca dos objetivos almejados e dormir tranquilo sabendo que ontem dei meu melhor e amanhã darei meu melhor mais ainda”, conclui.