Daniela Rios assume a presidência da SIPATESP e torna-se a primeira mulher a exercer o cargo

Com vasta experiência na área, Daniela Rios é a primeira mulher a presidir o sindicato fundado em 1941

Fundado em 1941, pela primeira vez em sua história, no período de dezembro de 2023 à 2027, a presidência da SIPATESP (Sindicato da Indústria de Perfumaria e Artigos de Toucador no Estado de São Paulo) será exercida por uma mulher, sendo Daniela Rios a nomeada. A profissional que possui passagens por marcas de bens de consumo como Avon, atualmente é Diretora de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Procter & Gamble, conselheira e vice-presidente do Conselho Deliberativo da ABIHPEC (Associação Brasileira da indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos). Além de ser a primeira presidente mulher do Sindicato, Daniela também é uma das poucas a liderar um dos 131 sindicatos ligados a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).

Com destaque nos comitês de Relações Governamentais na Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) e na Câmara Americana de Comércio (AMCHAM), Daniela Rios sucederá o presidente desde 2015 do sindicato, Sérgio Pompilio, que atualmente é vice-presidente de assuntos governamentais e políticas públicas para a América Latina da Johnson & Johnson. Além de atuar na SIPATESP e na Johnson & Johnson, Sérgio Pompilio também presidiu a ABIHPEC, tendo promovido significativos avanços quando ainda era Presidente do Conselho Deliberativo.

Daniela Rios possui reconhecimento profissional, como com o Anuário Origem LATAM 2023, que premia os profissionais mais admirados do ano. A admiração por Daniela é devido a sua dedicação ao setor, a importância das mulheres em cargos de liderança no ramo empresarial como ela no SIPATESP, além de seu engajamento na causa de dignidade menstrual, acreditando que a realização de ações educacionais são as mais importantes para a transformação da sociedade.