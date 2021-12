Daniel Boaventura, Felipe Araújo, Luiza Possi e Bryan Behr participam do ‘Especial Band no Natal Luz de Gramado’

Cantores famosos participaram de uma cerimônia especial de natal na Band.

O programa contará com shows exclusivos e a apresentação de bailarinos

Chegou o Natal, a época mais brilhante e emocionante do ano. É claro que a Band vai deixar esse momento ainda mais especial para o público. A emissora vai transmitir ‘Especial Band no Natal Luz de Gramado’, que vai exibir shows e performances imperdíveis direto do Natal mais bonito do país: Natal Luz, em Gramado-RS.

O programa vai ao ar na sexta-feira, às 22:45. Foto: reprodução



O programa vai ao ar na sexta-feira, às 22h45, sob o comando de Daniel Boaventura. Os telespectadores vão curtir shows exclusivos de Luiza Possi, Felipe Araújo, Bryan Behr, além de mais de 30 bailarinos e artistas circenses – alguns deles com passagens pelo Cirque Du Soleil e Circo Tholl – que integram o elenco do espetáculo “Natalis – A Criação”.

Leia também Letícia Dornelles se revolta com a ausência de Regina Duarte em homenagem da Globo às novelas

Daniel Boaventura canta no Especial. Foto: Reprodução



A gravação aconteceu no dia 6 de dezembro e contou com um público de quase 1500 pessoas assistindo. A emissora arrecadou quase 3 mil quilos de alimentos não perecíveis, que serão distribuídos às famílias carentes por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. No palco montado no lago Joaquina Rita Bier, Boaventura apresentará os sucessos do álbum “Christmas is Coming”. Ele também vai promover duetos com artistas convidados.

Especial de natal na Band. Foto: Reprodução



E não é só isso que o público assistirá na telinha da Band. Nesse fim de ano, a programação está super especial também nos programas Bora SP e Bora Brasil, The Chef, Melhor da Tarde e Jornal da Band, que prepararam reportagens diferenciadas direto da cidade gaúcha para serem exibidas ao longo da programação.