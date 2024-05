Da intubação para o livro: 4 anos após quase morrer de Covid, escritor lança livro com lembranças dos dias de internação

Pouco mais de 4 anos depois da OMS declarar emergência global e pandemia para o coronavírus, muitos reflexos que o vírus trouxe ao nosso planeta ainda são sentidos por quem teve a doença. Seja de forma física ou psicológica, passar por esse momento deixou marcas irreversíveis na vida de cada um.

Disposto a expressar em forma de arte, o músico e escritor Nelson Coelho desenhou o projeto “Pandelirium – Um Relato Multimídia da Covid-19”, um mergulho profundo em sua vida durante o início da pandemia quando, aos 60 anos de idade, contraiu a doença.

Em um mundo repleto de incertezas e desafios, os relatos trazidos por Nelson em sua obra mostram como ele lidou com a pior doença que aterrorizou o planeta no último século. “Pandelirium – Um Relato Multimídia da Covid-19” é um projeto multimídia único: ilustrado com pinturas realizadas pelo próprio autor e com cinco músicas tocadas pelo grupo Dialeto – da qual Nelson é guitarrista e idealizador – banda de Prog-Rock criada em 1987.

O autor relata, sob a ótica de diferentes expressões artísticas, os detalhes de sua longa internação, inclusos os períodos de intubação, inconsciência e recuperação, com forte apelo aos seus delírios, sensações e reflexões existenciais.

“O impulso para compartilhar essa história surgiu de maneira espontânea, pois sempre que me encontrava com familiares ou amigos, eles manifestavam interesse em saber o que havia acontecido. Conforme eu narrava os eventos, percebi a importância de registrar essas experiências. Afinal, são lembranças sombrias que merecem ser lembradas e compreendidas. As músicas que acompanham o livro capturam a atmosfera de tensão vivida durante esses momentos.” – Nelson Coelho, autor do livro.

Com o desafio de temperar a emoção das lembranças com a fluidez da narrativa, Pandelirium não se trata apenas de mais um relato sobre a pandemia; é uma jornada rumo à essência da condição humana. Ao longo das 96 páginas deste livro, acompanhadas por suas pinturas e em sinergia com a playlist do Dialeto, (que também pode ser ouvida no CD encartado ao livro) nos permite testemunhar os medos, a coragem e a determinação de Nelson enquanto ele enfrenta um dos maiores desafios da vida: a incerteza.

Sobre o autor:

Nelson Coelho é arquiteto e artista multimídia e atua nas áreas de música, de artes plásticas, de animação em 3D e também na área de arquitetura, tendo se graduado pela FAUUSP em 1985 e obtido título de Mestre em Comunicação e Estética do Audiovisual pela ECAUSP em 2004. Pandelirium é um relato multimídia da experiência pessoal de Nelson como paciente grave de COVID-19 em março de 2020, no começo da pandemia, aos 60 anos de idade.

Serviço:

Livro: Pandelirium – Um Relato Multimídia da Covid-19

Autor: Nelson Coelho (@nelsoncoelho_necon)

Editora: Dialeto

Páginas: 96

Disponível para venda: aqui