Cresce o número de imigrantes brasileiros em Portugal

Segundo dados da embaixada portuguesa Porto, Lisboa e Braga são os destinos preferidos para compra ou aluguel de imóveis

A embaixada portuguesa revelou recentemente que o número de brasileiros indo morar em Portugal cresce, assim como estes também são os imigrantes que aparecem em maior quantidade dentre os estrangeiros que procuram imóveis para comprar ou alugar no país.

De acordo com Embaixada Portuguesa, 30% de todos os estrangeiros em situação regular no país são brasileiros

As cidades preferidas pelos imigrantes vindos do Brasil são Porto, Lisboa e Braga. A quantidade de estrangeiros oriundos do Brasil nunca foi tão alta no país, de acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Só nos primeiros meses de 2022 atingiu-se a marca de 211 mil brasileiros residindo legalmente em Portugal, um recorde histórico.

Esse número corresponde a 30% de todos os estrangeiros em situação regular no país, segundo o órgão do governo responsável pela regularização e controle de imigrantes. E, conforme uma apuração exclusiva da CNN, também divulgada pelo Guia Viajar Melhor, os dados revelam que o número de brasileiros em Portugal mais do que dobrou nos últimos seis anos. Em 2016, haviam 81 mil pessoas vindas do Brasil morando de forma legal no país europeu.

O SEF, porém, acredita que a quantidade de brasileiros em solo português seja ainda maior que os dados oficiais. Isto porque o levantamento não considera as pessoas com dupla cidadania e nem os estrangeiros em situação irregular. A última estimativa do Itamaraty sobre o número de brasileiros em Portugal, por exemplo, é de aproximadamente 300 mil.

Cidades que mais atraem brasileiros

O aumento de brasileiros em Portugal movimenta também o mercado imobiliário do país europeu. De acordo com os dados mais recentes do Imovirtual, divulgados pelo site Diário Imobiliário, 15,5% de todas as pesquisas na plataforma, entre janeiro e setembro de 2021, foram feitas a partir de outros países. Desse percentual, a maior parte é do Brasil (19,5%), seguido da França (15,7%), Suíça (10,9%), EUA (9%) e Reino Unido (8,4%).

Segundo o levantamento do portal imobiliário de referência no mercado português, as cidades mais procuradas pelos brasileiros para morar em Portugal são Porto (23,3%), Lisboa (20,3%) e Braga (20%). Há, ainda, quem busque residência em Leiria (10,4%) e Aveiro (9,2%). Enquanto, Setúbal, Coimbra, Faro e Santarém são as menos procuradas por pessoas vindas do Brasil.