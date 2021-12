Continuação de Sex and The City chega a HBO MAX

Rebatizada de “And Just Like That”, série reúne apenas três personagens e sexo não é o forte

Os dois primeiros episódios da continuação de Sex and the City, “And Just Like That”, foi disponibilizada na última quinta-feira, (9), na plataforma de streaming HBO Max. Nos dez episódios da série, restaram apenas três amigas da formação original, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Outro que permanece é Michael Patrick King, autor e diretor da última temporada.

Sexo é algo que também ficou de fora da continuação, além da personagem Samantha Jones (Kim Cattrall), conhecida por suas respostas incisivas sobre sexo e homens. O foco da continuação está em mostrar o amadurecimento das personagens, as angústias da maturidade, a Nova York pós pandemia e identidade de gênero.

Ainda temos mais oito episódios semanais pela frente, mas é bem possível que este seja um raro caso de uma série revivificada que tenha dado certo e se adaptado bem aos dias atuais — além de ter trazido a modernidade para as personagens com o uso de pronomes neutros em alguns momentos.

Vale a pena assistir? Muito! Afinal de contas, mesmo com alguns personagens ficando de fora, dá para matar muitas saudades.

Estrelado por Sarah Jessica Parker (como Carrie Bradshaw) e co-estrelando por Kim Cattrall (como Samantha Jones), Kristin Davis (como Charlotte York) e Cynthia Nixon (como Miranda Hobbes), a série original tinha várias histórias contínuas que abordavam questões sociais relevantes e modernas, como sexualidade, sexo seguro, promiscuidade e feminilidade, enquanto exploravam a diferença entre amizades e relacionamentos românticos. Criada por Darren Star, e baseada no livro homônimo de Candace Bushnell. Foi originalmente transmitida pela HBO, entre 1998 a 2004.