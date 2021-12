5 passos que vão mudar sua vida – Terapeuta ensina como renovar as esperanças para 2022. Paola afirma que é muito importante que todos tenham uma rede de acolhimento.

Paola afirma que é muito importante que todos tenham uma rede de acolhimento.

O mundo mudou muito em dois anos e deve mudar mais ainda em 2022. No ano anterior, todo o globo precisou se isolar por conta de um vírus, já em 2021 as coisas começaram a melhoras com o início da vacinação contra esse mal. Agora, o que todos desejam é ter um início de ano realmente renovador para começar 2022 com o pé direito e é isso que a terapeuta Paola Schiebel vai te ensinar.

Paola Schiebel confessa que já se sentiu distante desse sentimento coletivo de esperança que, em geral, acontece com a proximidade de um novo ano

Paola afirma que é muito importante que todos tenham uma rede de acolhimento.



Antes de divulgar os cinco passos importantes para ter um renovo de esperanças e vida em 2022, Paola alerta sobre a importância das pessoas saírem da zona de conforto e enfrentarem os próprios medos, além de sempre contarem com uma rede de acolhimento para enfrentar os momentos difíceis com pessoas especiais, como amigos e familiares.

Leia também Spotify: Confira as músicas e os podcasts mais ouvidos pelos gamers no Brasil em 2021

“São tempos diferentes. Muitos se encontram desmotivados, sem esperanças, ou até mesmo vivendo o luto por um ente querido, diferentemente dos anos anteriores”, observa a terapeuta Paola. Foto: Reprodução



“A pessoa que está sofrendo não precisa de julgamentos, ela precisa de acolhimento. Deixe claro para a pessoa que está ao seu lado que ela pode contar com você, e não tente se colocar no lugar dela porque isso é impossível”.

“Provavelmente você não vai querer meditar, ou fazer uma caminhada, até porque o seu cérebro detesta novidades. Então, mesmo sem vontade, você vai lá e faz. Isso é sair da zona de conforto”, diz a terapeuta.



Outra dica importante de Paola é fazer uma carta no último dia do ano. Como em 2022 o objetivo é deixar as coisas ruins para trás, é preciso perdoar e deixar as mágoas em 2021. “Tem um exercício simples, mas muito eficaz que meus clientes fazem e adoram. Se tem pessoas que você guarda mágoas e gostaria de dizer algo, mas não pode ou não consegue: pegue um papel, um lápis ou caneta e escreva uma carta para essa pessoa, falando tudo o que gostaria, sem censuras. Ao término, leia em voz alta, imaginando que a pessoa está ali na sua frente e depois pode queimar a carta. Desse modo, você já pode entrar no Ano Novo mais leve e em paz”, aconselha.



Com essas dicas você estará preparado para fazer os 5 passos para voltar a sonha e ter esperanças em 2022. Confira:

Mantenha contato com a natureza, abrace árvores, ande descalço na terra e na grama. Vários estudos comprovam os benefícios destas práticas na saúde; Pratique exercícios físicos, pois a prática possui diversos benefícios: melhora a autoestima, aumenta o bem-estar, reduz ansiedade e tensão, alivia o estresse, diminui o risco de doenças, melhora a capacidade pulmonar e resistência respiratória, ativa o sistema imune, etc; Pratique a meditação. Muitas pessoas acreditam que meditar é uma prática complexa, porém, o fato de você sentar na beira de um lago e contemplar a natureza (sem pensar em mais nada), isso já é uma meditação. Reserve, pelo menos, 5 minutos diários para silenciar a mente. No início pode ser mais difícil, mas com o exercício, ficará cada vez mais fácil. Meditações guiadas também são muito boas para iniciantes; Outra dica que eu dou para minhas clientes, e muitas se surpreendem pois nunca fizeram isso, é o auto abraço. Se abrace, passe a mão no seu rosto, pegue no seu cabelo e dê a si mesmo o amor que dá aos outros. Essa prática ajudará na reconexão consigo e no aumento do amor próprio; Leia biografias de pessoas de sucesso. Se você for analisar as pessoas bem-sucedidas, irá constatar que todas passaram por muitas adversidades, pensaram em desistir, desanimaram, ouviram não, mas o que as diferenciou foi a persistência. Essas histórias reais podem servir de ânimo e incentivo para quem está pensando em desistir dos seus sonhos.