Confira cinco hospedagens com piscinas aquecidas em Monte Verde que garantem o conforto até debaixo d’água

Diversos hotéis e pousadas no Distrito de Camanducaia possuem estrutura e atrativos aquáticos para os hóspedes curtirem a temporada de inverno.

Se engana quem pensa que as baixas temperaturas da temporada de inverno em Monte Verde (MG) inviabilizam a possibilidade de os turistas curtirem o relaxamento proporcionado por uma piscina. Com diversas hospedagens que possuem o tradicional atrativo com águas aquecidas, o distrito de Camanducaia tem boas opções de hotéis e pousadas para os visitantes que não abrem mão de dar um mergulho mesmo na estação mais fria do ano.

O Mirante da Colyna Hotel & Spa possui vista para as montanhas da Serra da Mantiqueira. Créditos: Divulgação/Mirante da Colyna Hotel & Spa

Alguns desses estabelecimentos combinam a comodidade do aquecimento de suas piscinas com a integração dessa estrutura com a de um spa, ampliando as alternativas de bem-estar aos hóspedes, muitos deles já acostumados com a calorosa recepção do tradicional ponto turístico do Sul de Minas, eleito o terceiro destino mais acolhedor do Brasil no prêmio anual Traveller Review Awards 2023, organizado pela plataforma Booking.

A Pousada Águia Dourada disponibiliza piscina e hidromassagem aquecidas e cobertas. Créditos: Divulgação/Pousada Águia Dourada

“O nosso distrito possui uma excelente e bem-preparada rede hoteleira, com variadas opções para os hóspedes desfrutarem de muito conforto. E esse é um dos motivos para ter se tornado um dos destinos mais procurados do país pelos turistas”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região). A entidade selecionou cinco hospedagens com piscinas aquecidas que recomenda aos visitantes.

A Pousadas Cantos e Contos possui instalações localizadas em um bosque de mata nativa, onde ficam chalés, cabanas e apartamentos luxuosos. Créditos: Divulgação/Pousada Cantos e Contos

Mirante da Colyna Hotel & Spa

Localizada em uma colina rodeada por bosques de araucárias e vegetação nativa, a hospedagem tem diversas piscinas com vista para as montanhas da Serra da Mantiqueira, sendo uma delas novidade, de 16 metros de comprimento, 2,10 m de largura e 1,30 m de profundidade. E além de ser aquecida e mantida constantemente com uma temperatura de 31ºC, tem conectadas a ela duas hidromassagens do spa e uma sauna a vapor do hotel. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-2613 e 3438-2493.

Pousada Águia Dourada

Também equipada com um spa entre os seus atrativos, a hospedagem disponibiliza piscina e hidromassagem aquecidas e cobertas. O primeiro desses espaços possui uma raia de nove metros e é mantido com temperaturas que variam de 28ºC a 30ºC, sendo que o tratamento da água é feito com lâmpada UV, fato que proporciona a redução da quantidade de produtos químicos usados. E o atrativo é iluminado com leds cromoterápicos, cujas cores das lâmpadas podem ser escolhidas pelos hóspedes que utilizarem esse ambiente. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-1685, 3438-2074 e 99906-7127 (WhatsApp).

Pousadas Cantos e Contos

Com instalações localizadas em um bosque de mata nativa, onde ficam chalés, cabanas e apartamentos luxuosos, a hospedagem possui piscina e jacuzzi cobertas e aquecidas, respectivamente com temperaturas médias de 32ºC e 36ºC. O primeiro desses espaços tem uma cascata e é todo envidraçado para garantir vista de 360º da natureza local. Para completar, a pousada conta com um ofurô gigante e uma piscina externa. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-1808 e 3438-2191.

Kuriuwa Hotel

O Kuriuwa Hotel conta com spa e academia em sua estrutura. Créditos: Divulgação/Kuriuwa Hotel

Instalado em área de preservação ambiental de 24 mil m² e a 1.750 metros de altitude, o hotel dispõe de piscinas aquecidas, cobertas e privativas em algumas acomodações recém-inauguradas. Com spa e academia em sua estrutura, o local possui também uma ampla piscina externa, na qual há uma jacuzzi com água quente, cujas dimensões são de 3×3 metros e 1,60 m de profundidade. A sua temperatura é mantida em torno de 37ºC. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-1959, 3438-1593 e 98704-4832.

Pousada Suíça Mineira

A Pousada Suíça Mineira fica muito próximo ao ótimo restaurante de dois andares integrado à pousada, o Alameda Suíça. Créditos: Divulgação/Pousada Suíça Mineira

A aconchegante unidade centro da hospedagem em Monte Verde tem entre as suas comodidades uma piscina aquecida coberta, mantida em temperatura média de 29ºC, e o espaço também oferece sauna e academia aos hóspedes. O local de relaxamento possui vista para as montanhas da Serra da Mantiqueira e fica muito próximo ao ótimo restaurante de dois andares integrado à pousada, o Alameda Suíça. Mais informações pelo telefone e WhatsApp: (35) 3438-2842.