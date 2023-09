Companhias aéreas no Brasil são alvo de críticas por atrasos e cancelamentos de voos

A crise nos setores de aviação e turismo continua a se aprofundar no Brasil, à medida que atrasos e cancelamentos de voos atingem níveis alarmantes, superando os registros pré-pandemia, de acordo com um levantamento recente realizado pela AirHelp.

Passageiros atingidos por atrasos e cancelamentos superiores a duas horas somaram 2 milhões até agosto deste ano contra 1,59 milhão no mesmo período acumulado de 2019, alta de 25,8%

Até agosto deste ano, mais de 2 milhões de passageiros brasileiros foram afetados por atrasos e cancelamentos de voos, representando um aumento de 25,8% em relação ao mesmo período de 2019, quando 1,59 milhão de passageiros enfrentaram situações semelhantes. Isso significa que, em média, 1 em cada 30 passageiros teve seus planos de viagem perturbados por eventos relacionados a voos com atrasos superiores a duas horas ou cancelamentos.

1 em cada 30 passageiros foi afetado por atrasos e cancelamentos superiores a duas horas nos oito primeiros meses deste ano ante 1 em cada 44 passageiros no mesmo período de 2019

Os números são ainda mais preocupantes quando se trata de cancelamentos de voos. Até agosto de 2023, 1,57 milhão de passageiros tiveram seus voos cancelados, representando um aumento significativo de 41,7% em comparação com os dados de 2019. Essa estatística significa que 1 em cada 38 passageiros enfrentou a frustração de ver seus planos de viagem interrompidos.

O levantamento também destacou que, devido ao aumento dessas ocorrências, mais passageiros agora são elegíveis para pleitear compensações financeiras junto às companhias aéreas. Surpreendentemente, 1 em cada 30 passageiros teria direito a indenizações pelos transtornos causados por atrasos e cancelamentos. Esse aumento no número de passageiros elegíveis representa um desafio significativo para as companhias aéreas, que enfrentam uma pressão crescente para atender às demandas de seus clientes insatisfeitos.

No entanto, a busca por indenizações não é uma tarefa simples. Os passageiros devem provar que o atraso ou cancelamento causou sofrimento, estresse ou lesão, o que pode incluir eventos como faltar a compromissos importantes ou perder oportunidades de negócios. Além disso, a responsabilidade direta da companhia aérea na interrupção do voo é um fator chave para determinar a elegibilidade para compensação financeira.

As leis de passageiros no Brasil, incluindo o Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), oferecem proteção aos passageiros aéreos. No entanto, a interpretação dessas leis e o processo de reivindicação podem ser complexos, levando a uma falta de conhecimento e conscientização entre os passageiros sobre seus direitos.

Diante desse cenário, o diretor-geral da AirHelp no Brasil, Luciano Barreto, destaca a importância de conscientizar os passageiros sobre seus direitos e ajudá-los a navegar pelo processo de reivindicação. Enquanto as companhias aéreas buscam melhorar seus serviços e evitar atrasos e cancelamentos, os passageiros precisam estar preparados para enfrentar essas situações e buscar justiça quando seus direitos forem violados.