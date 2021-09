Corrida Espacial é um dos temas do programa de estreia do CNN Brasil Business

O programa de estreia mostra o que há por trás da corrida espacial disputada pelos homens mais ricos do mundo

A atração comandada por Phelipe Siani e Fernando Nakagawa estreia nesta quinta-feira e também abordará negócios relacionados a aplicativos de celulares,modelos de transportes futuristas e a indústria pet.

O CNN Brasil Business, novo programa da marca CNN Soft, estreia nesta quinta-feira (16.09), às 22h30, com a promessa de desmistificar o mundo das finanças. A atração vai trazer, semanalmente, uma visão mais informal, simples e divertida de temas ligados à economia, ciência e tecnologia.

O programa de estreia mostra o que há por trás da corrida espacial disputada pelos homens mais ricos do mundo. Hoje, bilionários apostam para ver quem vai comandar o setor e reescrever a história do turismo, levando pessoas a passeios para fora do planeta. “Corrida espacial é um assunto super atual, mas o que há por trás disso? Como um foguete indo para o espaço afeta nossa vida em casa?”, indaga Phelipe Siani. “O CNN Brasil Business nos dará a oportunidade de refletirmos temas como esse de forma mais aprofundada.”

Essa corrida vai abrir espaço, por exemplo, para o desenvolvimento de novas tecnologias, que vão beneficiar a vida de todo mundo. “Este setor espacial vai movimentar, nos próximos 20 anos, US$ 1 trilhão”, destaca o professor de Astrofísica da USP, Rodrigo Nemmen.

O primeiro episódio traz, ainda, informações sobre a lógica de negócios dos aplicativos para celulares, com dados dos apps mais baixados no Brasil. Em entrevista com Nelo Marraccini, presidente do Conselho Consultivo do Instituto Pet Brasil, Nakagawa analisa o crescimento do mercado pet, que, só em 2020, faturou R$ 40,9 bilhões.

O CNN Brasil Business desta quinta-feira também vai falar sobre os modelos de transporte do futuro, de carros voadores a cápsulas elétricas, que prometem dar fim ao congestionamento nas ruas e avenidas das grandes cidades.

O programa terá conteúdo totalmente conectado com a plataforma digital CNN Brasil Business e uma identidade bastante autoral. Vai aliar a experiência na cobertura econômica de Fernando Nakagawa com a linguagem clara e despojada de Phelipe Siani. A atração ainda contará com captações externas e linguagem dinâmica, além de edição e composição gráfica modernas.

O CNN Business é um programa semanal, com 40 minutos de duração, que vai ao ar todas às quintas-feiras, às 22h30, na CNN Brasil.

Acesse: https://hotsite.cnnbrasil.com.br/cnn-business