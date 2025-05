Cibra é a 15º Melhor Empresa para se Trabalhar no Agronegócio

A Cibra, uma das maiores e mais inovadoras empresas de fertilizantes do Brasil, é reconhecida como a 15ª Melhor Empresa para Trabalhar, na categoria Agronegócio, pelo ranking GPTW 2025 (Great Place To Work). De 2024 para 2025, a companhia subiu três colocações no ranking.

Entre as 263 empresas que participaram da avaliação, apenas 50 foram premiadas. “Estar entre as Melhores Empresas para se Trabalhar no Agronegócio reforça o compromisso da Cibra em cuidar do clima organizacional. Temos orgulho de construir uma cultura forte, guiada por valores como colaboração, transparência, respeito, simplicidade e senso de dono. Esse reconhecimento é resultado do engajamento genuíno da Nossa Gente e da forma como valorizamos e colocamos as pessoas no centro da estratégia”, afirma Cristina Oliveira, diretora de Gente.

Com intuito de fortalecer os princípios nos quais acredita, a empresa promove rituais de cultura que envolvem todos os colaboradores, nos mais diversos níveis. Um exemplo é o DDE (Diálogo Diário de Eficiência), no qual temas relevantes são compartilhados no início de cada jornada de trabalho. Há também o encontro mensal Fatores de Sucesso, cujo objetivo é apresentar resultados, indicadores e reconhecer aqueles que mais se destacaram no período.

A Cibra se consolidou como referência no setor agrícola ao adotar, em 2021, o modelo 100% remoto para o time corporativo, sem escritório físico. “A iniciativa tem gerado resultados de crescimento acima da média e ampliado a capacidade de atrair talentos diversos, de diferentes regiões do país. Seguiremos determinados a impulsionar o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro”, enfatiza.

Sobre a Cibra

Há mais de 30 anos no mercado, a Cibra é uma das maiores e mais inovadoras empresas de fertilizantes do Brasil. Com sede em Camaçari (BA), tem como sócios o grupo americano Omimex e a britânica Anglo American. A empresa opera em trabalho remoto, sem escritório, para o time corporativo e tem 13 unidades fabris, com operações de produção, importação, formulação e distribuição de fertilizantes nos principais estados agroprodutores do Brasil. Integra práticas ESG em sua estratégia para promover a sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social e a governança corporativa. Estabelece metas e indicadores que asseguram transparência, impacto positivo na sociedade, segurança alimentar e meio ambiente, promovendo altos padrões éticos na cadeia. A primeira fabricante de fertilizante a oferecer e-commerce do produto, a CibraStore, e a lançar uma plataforma de IA especializada no agronegócio, o Jarilo. Desde 2019, é Certificada pela GPTW “Great Place To Work” como uma excelente empresa para trabalhar. Em 2024, foi reconhecida como a 3ª Melhor Empresa para Trabalhar na Bahia e, em 2025, como a 15ª Melhor Empresa para Trabalhar no Agronegócio.