Cerveja Lagunitas divulga sua participação no The Town 2023 por meio de vídeo viral de OVNI

Marca promete elevar a experiência no festival trazendo um pedaço da Califórnia, sua terra natal, para o público experimentar o lifestyle do estado dourado

A cerveja Lagunitas, famosa por sua origem californiana e seu apoio à cena musical independente, está pronta para deixar sua marca inesquecível no The Town 2023, um dos eventos mais aguardados de São Paulo, que acontecerá nos dias 02, 03, 07, 09 e 10 de setembro no autódromo de Interlagos.

Ilana Lencastre, gerente de marketing das cervejas Craft do Grupo HEINEKEN no Brasil

O que torna a presença da Lagunitas neste festival tão especial é sua estratégia de marketing inovadora e criativa. A cervejaria está combinando o espírito festivo com um toque de mistério por meio de um vídeo viral único que apresenta um OVNI (Objeto Voador Não Identificado) sobrevoando São Paulo e elementos de abdução alienígena.

O vídeo, que tem causado um alvoroço nas redes sociais, captura a atenção do público com imagens intrigantes de luzes cintilantes e elementos de abdução alienígena. Ilana Lencastre, gerente de marketing das cervejas Craft do Grupo HEINEKEN no Brasil, explicou a ideia por trás da campanha: “Pensamos em unir a nave espacial, um dos símbolos da nossa marca, com a nossa essência californiana para captar a atenção do público e brincarmos com a ideia de abduzir um pedaço da Califórnia e trazê-lo diretamente para a Cidade da Música. Nosso desejo é que os consumidores, além de experimentar o nosso líquido, possam compreender ainda mais nossa origem e lifestyle, através da imersão no que é a Califórnia de verdade.”

A campanha foi idealizada pela Press Pass/Fresh People e AlmapBBDO e mostra uma “suposta nave espacial” planando sobre o autódromo de Interlagos, gerando questionamentos e criatividade nas redes sociais.

Para tornar a experiência ainda mais imersiva, a Agência Atenas criou uma ambientação inédita que simula uma nave extraterrestre em formato de bar, incorporando os principais elementos que a marca comunica na campanha “Californian for Real”. A nave de Lagunitas oferecerá uma atmosfera única, onde os participantes podem se conectar com a marca e conhecer mais sobre o estilo de vida californiano, estado de origem da cervejaria.

Os consumidores que visitarem a nave de Lagunitas terão a oportunidade de retirar um chope gratuito. Tudo o que precisam fazer é se cadastrar com uma promotora, tirar uma foto/vídeo no famoso sofá laranja da Lagunitas, que terá luzes posicionadas acima, brincando com a ideia de “abdução”, e marcar #LagunitasNoTheTown. Após a publicação, o consumidor ganhará uma pulseira que vale o chope de graça. Além disso, o chope de Lagunitas estará disponível em todos os bares do evento, inclusive em lata, através dos “backpackers” que circularão pelo local.

O The Town 2023 promete ser um dos eventos musicais mais memoráveis de São Paulo, com nomes como Post Malone, Foo Fighters, Maroon 5, Bruno Mars e Pitty se apresentando no palco. Para mais informações sobre a participação da Lagunitas no The Town 2023, siga a rede social da marca @lagunitasbeerbr e prepare-se para uma experiência única que une cerveja, mistério e música.