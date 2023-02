Carnaval na Serra Gaúcha é opção para aqueles que buscam descanso no feriadão

Programação inclui passeio por cachoeiras, livrarias históricas e a possibilidade de se hospedar no primeiro resort de experiência do Brasil

O feriadão de Carnaval, um dos principais feriados no Brasil, acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro. Os blocos vão para a rua e muitas pessoas preferem algo mais tranquilo e aprazível do que a folia de Momo. Sempre tem quem opte por um jeito diferente de aproveitar os quatro dias de folga: ao ar livre, sem aglomerar, com muito descanso em meio à natureza e as belas paisagens gaúchas, mas com muita diversão. Muito mais do que a folia, a prioridade na Serra Gaúcha são as experiências.

Uma excelente opção para atender aos desejos de quem busca se conectar com a natureza e com a vida no campo é a cidade de São Francisco de Paula. Situada na Serra Gaúcha, há 120 km de Porto Alegre, que possui uma livraria histórica no centro da cidade que traz em seu acervo a memória da cultura campeira do município, passeios pelo Parque das Cachoeiras e o tradicional Lago São Bernardo, conhecido ponto turístico e cartão postal da cidade com 1.900 metros de extensão.

Outra atração, inaugurada em dezembro, é o Divisa Experience Resort. O local terá uma intensa programação para este Carnaval, que inclui cinco atrações musicais, recreações, uma noite italiana no Lalo Cabanhã ao som do Violino de Jean Cardoso, uma deliciosa feijoada e um dia especial com as melhores opções de caças, saborosas sobremesas, happy hour ao som de DJs, noites com Violino e uma boa música gaúcha.

O Divisa Experience Resort possui também inúmeras experiências para quem quer desfrutar de alta gastronomia ou para quem prefere relaxar, no conforto das acomodações com bangalôs, cabanas-pipa, casas completas, apartamentos, ofurôs, lareiras e decoração primorosa e muitas atividades de lazer ao ar livre, como o contato com os animais, passeio à cavalo, atividades infantis, pesca esportiva, caiaque, slackline, stand up paddle, arco e flecha, trilhas e muito mais. Além de oferecer diferentes opções de hospedagem, onde você pode contemplar as estrelas, envolvido em uma das mais exuberantes paisagens da Serra Gaúcha.

Ainda há vagas disponíveis com muito conforto e sofisticação, seguindo a tendência do turismo glamping. Se a programação para o feriadão é de descanso e muito lazer, pode ter certeza que São Francisco de Paula é o destino ideal para realizar tudo isso e muito mais.