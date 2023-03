Carelli, Mafran e Chica anunciam “A Grande Conquista”, o novo reality da Record TV que o público vai ter grande poder de decisão

Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record TV, o Mafran Silva Dutra, diretor-geral de produção e Chica Barros, diretora do programa concederam entrevista a Flávio Ricco e Dani Bavoso e detalharam novo reality que estreia em abril

O Programa de Todos os Programas, apresentando por Dani Bavoso e Flávio Ricco protagonizou um bate papo exclusivo sobre o novo reality show da Record TV, “A Grande Conquista”, na noite desta quinta-feira (9). Chica Barros, diretora do programa, Mafran Silva Dutra, diretor-geral de Produção, e Rodrigo Carelli, diretor do Núcleo de Realities, contaram todos os detalhes da superprodução.

Flávio começa a entrevista perguntando sobre o nome do reality e Mafran explica que “o próprio nome já diz que nós brasileiros somos apaixonados por conquistas. Todos os realities que nós produzimos aqui são de conquistas de todo tipo. Esse nome surgiu na discussão de grupo e tem tudo a ver com o que vai acontecer com esse nosso novo reality. Haverá uma série de conquistas que o participante poderá alcançar, até chegar ao prêmio final que o participante poderá alcançar que é o prêmio de um milhão”.

Ricco perguntou a Chica se o grande diferencial de “A grande conquista” é se será mais desafiador que os outros realities, lembrando que a diretora já esteve junto com Carelli por trás de realities como “A casa dos artistas”, e em nove edições de “A Fazenda”, entre outras produções. Chica é taxativa e reponde: “sem dúvida, sem dúvida. O povo brasileiro adora reality e a gente fica tentando inventar coisas novas. Aí a Record teve essa ideia incrível de fazer um reality supernovo que você vai ver a conquista inclusive de quem vai participar do programa, assistindo o programa, começa daí o grande desafio, então, é sucesso garantido!”, diz Chica”.

Rodrigo Carelli contou sobre o grande desafio de inovar com tantos realities disponíveis mundo afora. “Mais um desafio, é uma grande conquista pra gente, porque depois de tanto reality que faz tanto sucesso na televisão, no mundo inteiro, a gente ainda trazer uma coisa nova, foi uma ideia que veio do nosso vice-presidente artístico e a gente está desenvolvendo com muito afinco os detalhes para ter a cara brasileira, principalmente, para ser uma coisa diferente de tudo que a gente viu até agora, o que é muito difícil, porque já teve todos os tipos de realities no Brasil e no mundo. Então é muito importante isso que a gente está tentando fazer de surpreender o público com um formato novo com um formato original da Record, que uma coisa bacana”, contou Carelli.

Com uma dinâmica totalmente diferente, o novo reality show vem trazendo a proposta de colocar o público como grande protagonista desde o começo. “O primeiro passo é o seguinte: tem duas vertentes, a gente pré escolheu um grupo de 16 pessoas e dentro dessas 16 pessoas, o público que vai escolher quais as 10 que vão poder ir direto para a Mansão, que é a parte principal do programa, a segunda etapa do programa, e sem precisar passar pela Vila, que é uma primeira etapa, que vai ser uma espécie de uma peneira, para definir quem é que vai também para a Mansão. Antes mesmo da Vila, a gente vai apresentar 16 pessoas, para o público escolher 10 dessas para não precisar passar pela Vila, para ir direto. Os outros seis vão descer para a Vila junto com outros 64 pessoas. Essas 64 pessoas vão ter pessoas que vão se inscrever, inclusive, está aberta as inscrições, qualquer um pode se inscrever, e vai ter outras pessoas que foram convidadas, que foram sugeridas” detalhou Carelli sobre a dinâmica.

De acordo com Mafran, essas 16 pessoas vão contrariar o padrão normal de realities selecionado pelas produções de acordo com perfil, característica, região, cidade, entre outros fatores, porque serão selecionados pelo público. “’Aqui no A Grande Conquista’, já começa de um caminho diferente. Normalmente as pessoas dizem que o Carelli é que escolhe o elenco, dessa vez, você de casa é que vai escolher o elenco, de forma que, quem vai definir entre esses 16 , os 10 que vão de verdade ir para a segunda fase, é o público”, pontua.



Segundo Mafran, “é um reality em que o público tem o grande poder de decisão, logo na pré-estreia”. Os 16 são famosos com níveis de fama diferentes. Alguns mais e outros menos conhecidos, mas, segundo Carelli, “depois que começa o reality, todos ficam igualmente conhecidos”.



Mariana Rios, a apresentadora do reality participaou por vídeo da entrevista e disse que ser escolhida para a apresentação foi uma grande conquista. “Primeiro que, apresentar a “Ilha” o ano passado foi uma alegria enorme, foi um grande presente, um dos presentes mais felizes da minha vida, da minha carreira até hoje. E agora ter a oportunidade de conduzir esse novo reality, “A grande conquista”, eu tenho que agradecer muito a todas as pessoas lindas do meu coração que estão aí com vocês agora, o Mafra, o Carelli, a Chica e toda equipe da Record, estou muito feliz mesmo, estou super realizada”, disse emocionada.



Divertida, Mariana também falou que já começou a treinar palavras cruzadas para ajudar a decorar os 80 nomes que terá de guardar, e que sobre a dinâmica. Está tudo muito claro. “É um processo de descoberta e que muita coisa vai se modificando ao longo do jogo. Acho que essas regrinhas básicas que a gente tem nesse início, até mesmo diante da definição do número de pessoas, e quem vai para a Vila, e quem vai ser apresentado no dia dois, e depois, quem será apresentado ao público no dia oito, quem vai para a Mansão, quem vai para a Vila, isso já está super claro. Estou totalmente embarcada e imersa no programa e daqui a pouco a gente começa a fazer várias reuniões pra entender tudo da forma como vai ser feito mas nesse primeiro momento está tudo bem claro e eu acho que ao longo do programa e ainda mais com a participação assídua do público, muita coisa vai se transformando também. E essa é a grande brincadeira, eu acho que é isso que prende a atenção das pessoas”, conta a apresentadora.

A estreia está marcada para o dia 2 de abril quando os 16 primeiros nomes serão conhecidos pelo público. No dia 8 de abril, os 10 vencedores que fizerem a melhor campanha serão revelados, e separados. Os interessados poderão se inscrever no site.