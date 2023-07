Capital Moto Week 2023: O maior festival de moto e rock da América Latina celebra 20 anos de história!

Com uma programação épica, inclusão social e sustentabilidade, o evento promete bater todos os recordes

O Brasil se prepara para receber o Capital Moto Week 2023, o terceiro maior festival de moto e rock do mundo, que acontecerá de 20 a 29 de julho, no Parque de Exposições Granja do Torto, em Brasília. Comemorando duas décadas de estrada, o festival promete uma edição histórica, reunindo mais de 800 mil pessoas, 350 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o mundo.

Segundo os organizadores, o Capital Moto Week está atrás apenas do Sturgis Motorcycle e do Daytona Bike Week, ambos nos Estados Unidos. A edição de 2023 promete bater todos os recordes, não apenas em termos de público e participação, mas também em termos de programação, bandas, área e ações de inclusão, sustentabilidade e legado social.

Segundo os organizadores, o Capital Moto Week está atrás apenas do Sturgis Motorcycle e do Daytona Bike Week, ambos nos Estados Unidos

Uma das curiosidades que chamam a atenção é que mais de 5 milhões de pessoas de 10 países dos 5 continentes já passaram pelo Capital Moto Week desde a primeira edição em 2004. Neste ano, o festival contará com mais de 100 apresentações de bandas, superando seu próprio recorde e consolidando-se como o maior palco do rock no Centro-Oeste.

A estrutura do festival é comparável aos festivais internacionais, com mais de 400 empresas especializadas em megashows e festivais envolvidas na montagem. Com uma área de mais de 290 mil m², equivalente a 25 Maracanãs, esta será a maior edição de todos os tempos.

Além dos shows, o complexo do festival oferece experiências imersivas, como um parque de diversões com roda-gigante, bungee-jump e tirolesa que cruza toda a arena de shows.

Evento que promete bater todos os recordes com shows, inclusão e sustentabilidade

Milhares de apaixonados pelo espírito de liberdade se mudam para o complexo Moto Week todos os anos, ocupando os espaços destinados a motoclubes, motogrupos e áreas verdes para motor homes e carros com barraca de teto.

O evento também se destaca por suas ações de inclusão e sustentabilidade. O tradicional passeio motociclístico do CMW é considerado o maior do mundo, passando por pontos turísticos de Brasília. Além disso, o festival é certificado como Lixo Zero e zera as emissões de carbono todos os anos. As dependências são acessíveis e adaptadas para pessoas com deficiência, com tradução em libras nos shows e o Camarote Solidário oferecendo uma melhor experiência com piso elevado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No quesito combate à fome, o festival arrecadou 8,6 toneladas de alimentos em 2022, beneficiando 35 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, o evento gera empregos diretos e indiretos, movimentando a economia do Distrito Federal.

Prepare-se para mais de 100 shows e uma experiência única em Brasília

Com uma programação épica que privilegia diferentes vertentes do rock nacional, o Capital Moto Week 2023 promete ser uma experiência inesquecível para os fãs de moto e música. Com ingressos à venda e uma expectativa de público de 800 mil pessoas, o festival reafirma seu compromisso com a liberdade, o espírito e a tradição do motociclismo.

Prepare-se para um evento histórico que ficará gravado na memória dos participantes e escreverá mais um capítulo na história do rock brasileiro.

Ingressos CMW

Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam | Motos com garupa entram grátis de segunda a sexta-feira até as 18h e, aos sábados e domingos, até as 15h | PCD tem acesso grátis com direito à gratuidade de um acompanhante | Pessoas 60 anos ou mais têm direito à meia-entrada | Crianças de até 12 anos não pagam desde que acompanhadas de seu responsável | Menores de 16 anos somente acompanhados de um responsável legal | Ingresso solidário é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Capital Moto Week | Edição 20 Anos

Quando: 20 a 29/07/2023

Onde: Parque de Exposições Granja do Torto | Brasília (DF)

Ingressos: Link https://www.capitalmotoweek.com.br/lineup