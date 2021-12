Camilla de Lucas revela: “eu jamais imaginei ser embaixadora da Vult e fazer campanha para a Prada”

A influenciadora Camila de Lucas, vice campeã do BBB21 contou que nunca imaginou trabalhar com internet e que passou mal pós reality.

Em entrevista reveladora, a influenciadora e vice campeã do BBB21 contou que nunca imaginou trabalhar com internet e que passou mal pós reality

A influenciadora Camilla de Lucas, recentemente, participou do podcast Propmark, com Vinicius Novaes, e contou que jamais imaginou ser embaixadora das marcas Vult e Americanas: “Sou embaixadora da Vult, eu me lembro indo perto da estação aqui em Nova Iguaçu indo comprar maquiagem. Um dia eu jamais imaginei que eu pudesse ser embaixadora de uma marca como a Vult. A Americanas eu ia antes de sessão de cinema comprar alguma coisa”, revelou.





“A Prada também é uma marca que eu fiz um trabalho que eu nunca imaginei! A Prada me notar! Então, eu estou muito realizada”, continuou contando e ainda revelou um sonho: “Espero que a Rihanna me note”.

A vice campeã do BBB também contou que sonha em ter sua própria linha de maquiagem e que sempre prezou, mesmo no começo com suas resenhas de produtos em seu canal no Youtube, em nunca se preocupar em agradar e sempre falar o que acredita. Ela ainda acha que as marcas estão atrasadas em ter produtos para diversas cores de pele, mas que melhorou bastante o acesso.

Camilla também revelou que não imaginava trabalhar com internet, pois sempre gostou de áreas ligadas a administração, por isso cursou contabilidade até o 5º período. Em 2018, após um ano trabalhando com internet, saiu da imobiliária onde trabalhava e trancou a faculdade.

Sobre o BBB, ela evidenciou que teve sensação de djavú assim que entrou e que quando saiu, passou mal ao ver tanta gente e tanta coisa ao mesmo tempo. Inclusive, de Lucas contou que a primeira cena que se lembra de ter visto foi a briga com Lucas Penteado. E encerrou contando que espera fazer, em breve, um curso de teatro, pois ser atriz é uma de suas grandes metas.