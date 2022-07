Camilla de Lucas leva o apresentador João Pedrosa para um rolezinho por Nova Iguaçu

Os ex-BBBs são parte das atrações do primeiro episódio da 5º temporada de Trace Trends

O Trace Trends chega a sua 5ª temporada e reforça o compromisso de evidenciar o melhor da cultura afrourbana, se conectando com histórias e tendências de todas as periferias do Brasil. O episódio que vai ao ar toda quinta-feira, às 23h30 no Multishow, e também é disponibilizado no Globoplay investe em muita música, arte e humor.

O Trace Trends chega a sua 5ª temporada e reforça o compromisso de evidenciar o melhor da cultura afrourbana

Em seu primeiro episódio, o programa acompanha a apresentadora e influencer digital Camilla de Lucas levando o apresentador e professor João Pedrosa, a um passeio por sua quebrada, o bairro Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A ex-BBB fala sobre a vida após o reality e sua relação com a fama, e que ser “conversadeira” na escola lhe revelou sua vocação como comunicadora.

Ainda neste episódio, no quadro “Trace Papo”, a cantora Ruby fala sobre empoderamento e as questões sociais que envolvem suas músicas. “Eu tinha muita dificuldade de aceitar a minha imagem, então eu fazia de tudo para amenizar minha negritude. Com 18 anos, eu passei a me interessar pela minha história, a deixar meu cabelo natural…Foi um processo que ao mesmo tempo que foi doloroso, foi muito libertador. Eu me conectei com uma verdade que sempre este vem, mas que de alguma forma foi colada de lado”, relata.

Camilla de Lucas leva o apresentador e professor João Pedrosa a um passeio por Nova Iguaçu (RJ)

E mais, o Trace Trends traz o estilo do modelo e produtor de conteúdo baiano Matheus Araújo e as novidades musicais Bafros de MC Marcinho com Babu Santana e das cantoras Mariana Mag Pedrozzo e MC Soffia.

O programa conta com um time de apresentadores formado por Alberto Pereira Jr, Xan Ravelli, Ad Júnior, João Luiz Pedrosa e Kenya Sade.