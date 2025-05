Cactus Gaming fecha parceria com Platipus para ampliar oferta de jogos online

A Cactus Gaming, plataforma de apostas online com foco em retenção de usuários, anunciou nesta semana uma parceria com a desenvolvedora internacional Platipus Gaming para ampliar o portfólio de jogos oferecido a operadores.

Tiago Silva, Chief Business Officer da Cactus. (Foto: Divulgação)

O objetivo é fortalecer a presença global das duas empresas e aprimorar a experiência dos jogadores em mercados como Brasil, Espanha, Itália e Países Baixos.

O acordo prevê a integração de jogos em HTML5 desenvolvidos pela Platipus, que incluem slots, crash games, bingo e títulos instantâneos, todos adaptados para atender às exigências de diferentes órgãos reguladores. A colaboração também envolve o uso das ferramentas de engajamento da Platipus combinadas à tecnologia e agilidade da plataforma da Cactus Gaming.

Segundo a gerente sênior de vendas da Platipus, Priscila Ribeiro, a aliança reforça o compromisso das empresas com o crescimento sustentável e a entrega de conteúdo personalizado. “Essa união nos permite oferecer experiências de jogo mais imersivas para diferentes mercados”, afirma.

O Chief Business Officer da Cactus, Tiago Silva, destaca que a parceria visa ampliar o acesso dos consumidores a conteúdos certificados e de alto desempenho. “Nosso compromisso com inovação e entretenimento é contínuo. Trabalhar com provedores reconhecidos garante uma entrega mais qualificada aos nossos operadores e usuários finais.”

Com atuação em diversos países e reconhecida como uma das maiores certificadoras do setor, a Cactus Gaming segue em processo de expansão internacional. A empresa tem investido em soluções tecnológicas, segurança e suporte completo a operadores, com foco na conversão e fidelização de usuários.