BreakTudo Awards 2022: Gabi Martins, Julies e Viegas e Manola se apresentam na premiação

Premiação vai ao ar nesta terça-feira, dia 22, às 20h



Chegou o grande dia! Acontece nesta terça-feira (22), às 21h, o BreakTudo Awards 2022. Apresentado por Emanuela Nogueira e Gerf Barone, o prêmio contará com uma série de apresentações especiais de grandes nomes da música, dentre eles a cantora Gabi Martins, os cantores Julies e Viegas, e a cantora e compositora Manola, que concorre ainda na categoria “Artista a Despontar”.

Com transmissão pelo Box Brazil Play, Telemilênio, BreakTudo e Yeeaah TV, o evento conta ainda com Luan Santana como grande homenageado da edição. O cantor, um dos maiores nomes da música brasileira, receberá o prêmio Ícone do Pop Brasileiro, sendo o primeiro artista masculino a receber a homenagem no BreakTudo Awards.

A disputa conta ainda com outros artistas conhecidos do público nacional e internacional. Anitta concorre em seis categorias: Artista Feminina Nacional; Artista Latino; Colaboração Nacional; Hit Latino, Clipe Nacional; e Fandom Nacional, sendo a maior indicada na edição.

Luan Santana, Ludmilla, Luísa Sonza e BLACKPINK estão empatados com 4 indicações cada, enquanto BTS, Gloria Groove, Juliette, Justin Bieber e Pabllo Vittar aparecem na lista com 3 indicações.

Confira a lista completa de indicados:

Ícone Pop Brasileiro

Luan Santana

Artista Feminina Nacional

Anitta

IZA

Joelma

Karol Conká

Lexa

Ludmilla

Luísa Sonza

Manu Gavassi

Artista Masculino Nacional

Alok

Gloria Groove

Jão

Luan Santana

Pabllo Vittar

Pedro Sampaio

Thiaguinho

Zé Felipe

Artista Feminina Internacional

Adele

Ariana Grande

Beyoncé

Doja Cat

Dua Lipa

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Artista Masculino Internacional

Charlie Puth

Harry Styles

Khalid

Jack Harlow

Justin Bieber

Lil Nas X

Shawn Mendes

The Weeknd

Artista em Ascensão Nacional

Gaab

João Gomes

Jotta A

Juliette

Mari Fernandez

Marina Sena

Matuê

Priscilla Alcantara

Artista em Ascensão Internacional

Kenia Os

Maria Becerra

Nicki Nicole

Olivia Rodrigo

Ruel

Saweetie

Tate McRae

The Kid Laroi

Artista Latino

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

Karol G

Lali

Sofia Reyes

TINI

Artista Revelação Nacional

Ana Castela

Clarissa

Grag Queen

Izzy La Reina

KATZ

L7nnon

MC Gabzin

Thiago Pantaleão

Artista Revelação Internacional

Dove Cameron

GAYLE

Jamie Miller

Johnny Orlando

Joshua Bassett

Latto

Nessa Barrett

Rema

Artista Global

Ava Max

Charli XCX

Danna Paola

Jackson Wang

Maluma

Rosalía

Sia

Wizkid

Artista a Despontar

Davi Bandeira

DIGRECCO

Garbo

Igor Oggy

Alana Fox

Manola

PITAYAS

TINN

Dupla/Grupo Nacional

ANAVITÓRIA

BFF Girls

Carol & Vitoria

Israel & Rodolffo

Jovem Dionísio

Maiara & Maraisa

Melim

Natiruts

Grupo Internacional

Blackpink

BTS

CNCO

Glass Animals

Little Mix

Måneskin

Now United

SB19

Grupo Feminino de K-pop

Aespa

Blackpink

Girls’ Generation

ITZY

IVE

Kep1er

NMIXX

Twice

Grupo Masculino de K-pop

BTS

Enhypen

EXO

GOT7

Seventeen

Stray Kids

Treasure

TXT

Hino do Ano

Complete Mess – 5 SOS

Fast Times – Sabrina Carpenter

Immature – FLO

Isole – Tancredi

Neon Lights – Loreen

On God – Shatta Wale

Snap – Rosa Linn

Be Myself – Why Don’t We

Colaboração Nacional

Coração Cigano – Luan Santana e Luísa Sonza

Dançarina (Remix) – Pedro Sampaio, Anitta, Nicky Jam, Dadju, MC Pedrinho

Esqueceu PN – Tays Reis, Biel & Vitinho Imperador

Passando o Rodo – Pocah, MC Mirella, Tainá Costa, Lara Silva

Raio X – Carol Biazin ft. Dilsinho

RECAIDINHA – Gabi Martins part. Marcynho Sensação

Sobrevivi – Gloria Groove, Priscilla Alcantara

Un Ratito – Alok, Luis Fonsi, Lunay ft. Lenny Tavárez, Juliette

Colaboração Internacional

Calm Down – Rema feat. Selena Gomez

For My Hand – Burna Boy feat. Ed Sheeran

Left and Right – Charlie Puth feat. Jungkook

Meet Me At Our Spot – WILLOW, THE ANXIETY, Tyler Cole

Summer Of Love – Shawn Mendes, Tainy

Stay With Me – Calvin Harris ft. Justin Timberlake, Halsey & Pharrell

Sweetest Pie – Megan Thee Stallion & Dua Lipa

The Motto – Ava Max, Tiesto

Hit Nacional

Acorda Pedrinho – Jovem Dionísio

Baby Me Atende – Matheus Fernandes e Dilsinho

Erro Planejado – Luan Santana feat. Henrique & Juliano

Malvadão 3 – Xamã, Gustah, Neo Beats

Pipoco – Ana Castela ft. Melody e Chris no Beat

sentaDONA (Remix) s2 – Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel

Socadona – LUDMILLA, Mariah Angeliq, Topo La Maskara feat. Mr Vegas

Todo Mundo Menos Você – Marília Mendonça, Maiara & Maraisa

Hit Latino

DESPECHÁ – Rosalía

Envolver – Anitta

MAMIII – Becky G, Karol G

LAS 12 – Ana Mena, Belinda

Pepas – Farruko

Plan A – Paulo Londra

QUEVEDO || BZRP Music Sessions #52

Te Felicito – Shakira, Rauw Alejandro

Hit Internacional

About Damn Time – Lizzo

As It Was – Harry Styles

Bam Bam – Camila Cabello ft. Ed Sheeran

Break My Soul – Beyoncé

Easy On Me – Adele

Ghost – Justin Bieber

Have Mercy – Chloe

Heat Waves – Glass Animals

Clipe Nacional

A Queda – Gloria Groove

Bossa Nossa – Manu Gavassi

Café da Manhã – Luísa Sonza, Ludmilla

Faking Love – Anitta feat. Saweetie

Fé – IZA

Follow Me – Pabllo Vittar feat. Rina Sawayama

Idiota – Jão

pessoa certa hora errada – Giulia Be

Clipe Internacional

All Too Well: The Short Film – Taylor Swift

Happier Than Ever – Billie Eilish

Let Somebody Go – Coldplay X Selena Gomez

No One Dies From Love – Tove Lo

Pink Venom – BLACKPINK

Skin Of My Teeth – Demi Lovato

That’s What I Want – Lil Nas X

The Feels – Twice

Lançamento de Artista Independente

Drama – Aretuza Lovi

eu tô bem (mal) – Daniel Maia

Fala Mais – Duda Kropf

Forçado – Bomtalvão

Não Fosse Tão Tarde – Lou Garcia

Outras Vidas – Viegas Feat. Tati Portella

Piscina – Gabi Lins e El Parreo

Tentação – Nuno Leão

Fandom Nacional

Anitters – Anitta

Brumilla – Ludmilla e Brunna Gonçalves

Cactos – Juliette

Furacões – Gizelly Bicalho

Gavassiers – Manu Gavassi

Padaria – Arthur Aguiar

Vittarlovers – Pabllo Vittar

Zamuris – Ivete Sangalo

Fandom Internacional

Arianators – Ariana Grande

A’TIN – SB19

Bardi Gang – Cardi B

Beliebers – Justin Bieber

Blinks – Blackpink

BTS Army – BTS

Louies – Louis Tomlinson

Uaena – IU

Youtuber Masculino do Ano

Enaldinho

Felipe Neto

Jean Luca

Lucas Inutilismo

Lucas Rangel

Pietro Guedes

T3ddy

uJoãozinho

Youtuber Feminina do Ano

Bibi Tatto

By Pamella

Camila Loures

Doarda

Franciny Ehlke

Ingrid Ohara

Jully Molinna

Laura Brito

Canal do YouTube

Anderson Vieira

Diva Depressão

Mundo Paralelo – Klébio Damas

Natalia Kreuser

Tá Gravando – Ítalo Sena

Thelminha

Virou Festa

WebTVBrasileira

Podcast do Ano

Dia Cast – Gabie Fernandes e Rafa Dias

Donos da Razão – Foquinha e André Brandt

Poccast – Lucas Guedez e Rafa Uccman

Podcats – Virginia e Camila Loures

Pod Delas – Tata Estaniecki e Bruna Unzueta

PodPah – Igor Cavalari e Thiago Marques

Podcast Wanda – Phelipe Cruz, Marina Maués e Samir Duarte

Venus Podcast – Yasmin Ali Yassine e Criss Paiva

Personalidade da Internet

Blogueirinha

Casimiro

Felipe Prior

Gil do Vigor

Isaias

Leo Picon

Luva de Pedreiro

Pequena Lo

Crush Nacional

André Lamoglia

Bruna Marquezine

Camilla de Lucas

Camila Queiroz

Gustavo Tubarão

Jade Picon

Julia Dalavia

Paulo André

Crush Internacional

Kit Connor

Joseph Quinn

Manu Rios

Mark Tuan

Noah Urrea

Simone Ashley

Sofia Carson

Yasmin Finney

Influenciador Social

Andressah Catty

Bruna Volpi

Fayda Belo

Felipe Neto

Gabriela Ádie

Linn da Quebrada

Pepita

Spartakus Santiago

Instagrammer Favorito

Álvaro Xaro

Any Gabrielly

Gkay

JP Mota

Julia Puzzuoli

Rico Melquiades

Rodrigo Mussi

Virginia

Melhor Creator

Anderson Profeta

Carolyna

João Ferdnan

Lea Maria Jahn

Mateus Pesce

Nicole Louise

Pkllipe

Vittor Fernando

Revelação da Internet

Ana Chiyo

Caio Scheffer

Fe Moreira

Jhonata Teixeira

Júlia Alvarenga

Luiza Góes

Ricardo Gaeta

Supremmas

Tiktoker do Ano

Gilliardi Machado e José Lohn

Juliano Floss

Junior Caldeirão

Lari e Hugo

Leuriscleia

Pedro Arcafra

Sofia Santino

Vanessa Lopes

Creator Internacional

Bella Poarch

Bryce Hall

Charli D’Amelio

Khaby Lame

Josh Beauchamp

Kimberly Loaiza

Martinez Twins

Samuel Lopez

Série do Ano

A Roda do Tempo

De Volta aos 15

ELITE

Heartstopper

Maldivas

Rebelde

Sandman

Stranger Things

Melhor Reality Star

Arthur Aguiar

Bil Araújo

Dayane Mello

Gustavo Marsengo

Jade Picon

Jessilane Alves

Lucas Bissoli

Rico Melquiades

Shipp de Ficção

Cake – Cassie e Luke (Purple Hearts)

Caliette – Cal e Juliette (First Kill)

Endi – Emilia e Andi (Rebelde)

Gerabio – Gerardo e Fabio (Fogo Ardente)

Lumax – Lucas e Max (Stranger Things)

Narlie – Charlie e Nick (Heartstopper)

Valu – Valentina e Luiza (Stupid Wife)

Venji – Victor e Benji (Love, Victor)

Atriz Nacional

Alanis Guillen (Pantanal)

Alice Wegmann (Rensga Hits!)

Bruna Marquezine (Maldivas)

Carla Diaz (A Menina Que Matou os Pais)

Isabel Teixeira (Pantanal)

Larissa Manoela (Além da Ilusão)

Maisa (De Volta aos 15)

Taís Araújo (Cara e Coragem)

Ator Nacional

André Luiz Frambach (Cara e Coragem)

Bruno Montaleone (Verdades Secretas II)

Caio Cabral (De Volta aos 15)

João Guilherme (De Volta aos 15)

Enzo Romani (Maldivas)

Jesuíta Barbosa (Pantanal)

Rafael Vitti (Além da Ilusão)

Vinícius Redd (Lulli)