Brasileiros em Cannes: Gabriel Leone e Wagner Moura usam joias Cartier no tapete vermelho do festival

A sofisticação e o talento brasileiro ganharam destaque na Riviera Francesa com a presença de Gabriel Leone e Wagner Moura no tapete vermelho do Festival de Cannes 2025. Representando o Brasil com estilo e elegância os atores desfilaram joias da Cartier, maison reconhecida mundialmente por sua herança em Alta Joalheria e relojoaria de excelência, para a apresentação do filme Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça Filho.

Para a ocasião, Gabriel escolheu o anel clash no modelo pequeno, de ouro branco 18K rodinado. No pulso, usou o relógio Cartier Santos-Dumont, modelo grande, movimento automático, aço, laca e duas pulseiras de couro.

Já Wagner Moura usou o icônico relógio Tank Must no modelo grande, movimento de quartzo de alta autonomia, aço e couro preto.

