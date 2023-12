Bloco fashionista ‘Vai Biduh’ invade o carnaval de São Paulo

Após programação de carnaval que vai começar com os ensaios e terminar com o Bloco, Vai Biduh entrará em turnê nacional

São Paulo se prepara para receber um dos blocos mais aguardados e fashionistas do Carnaval de 2024. O “Vai Biduh”, comandado pelo carismático cantor brasiliense Guilherme Queiroz, promete agitar as ruas da cidade com uma programação repleta de atrações especiais e muita diversão.

Guilherme Queiroz, mais conhecido como Biduh, iniciou sua carreira em 2018 com o single “Deixa eu te pegar”. A partir daí, iniciou uma série de shows por Brasília e região, ganhando cada vez mais destaque, até ser convidado para sua primeira parceria musical com a cantora Melody.

Em a sua turnê, Biduh abriu shows de artistas consagrados como Pabllo Vittar, Lexa, Duda Beat, É o Tchan, entre outros. Os shows passaram por cidades do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Em 2023 lançou o single “Prefiro a ousadia”, dando início ao trabalho de lançamento do seu primeiro álbum no dia 12 de janeiro de 2024, com 7 faixas que traz influências do pagodão baiano, axé, trap, sertanejo e pop, que já é uma marca no trabalho do artista.

Além disso, o Bloco Vai Biduh, que faz parte da programação de carnaval, contará com uma estrutura completa, incluindo banda, ballet e convidados especiais. O produtor Gabriel Guimarães, com vasta experiência na produção de eventos, será o responsável por garantir que o bloco seja um verdadeiro sucesso nas ruas de São Paulo.

O Bloco Vai Biduh contará com a presença de personalidades renomadas da moda e do entretenimento. Vivi Orth, musa do estilista britânico John Galliano, será a Diva do Bloco, celebrando seus 20 anos de carreira. A madrinha do bloco e o colírio ainda são surpresas aguardando confirmação.

A apresentação ficará por conta da incrível Pikineia, uma Drag Queen, apresentadora e DJ que promete envolver todos em uma tarde de pura alegria e diversão. O DJ Lipe Rosa, um dos mais requisitados do Brasil, será responsável por animar o público com sua seleção eclética e divertida.

O Bloco Vai Biduh terá uma programação intensa, começando com ensaios que prometem esquentar a cidade antes do grande dia. O primeiro ensaio acontecerá na Tokyo SP, no dia 11 de janeiro de 2024, a partir das 22h. Já o segundo ensaio será uma participação especial no Samba LGBTQUERO+, no Ateliê do Bexiga, no dia 28 de janeiro de 2024, a partir das 15h.

No dia do desfile, a concentração terá início às 13h, com abertura ao som de Ilê Axé Ibereomi. A partir das 13:30, a apresentação e DJ Pikineia darão o tom para a tarde festiva, seguidos pelo show de Biduh e banda, além das participações especiais e momentos dedicados à dança. O encerramento está previsto para as 18h.

O público estimado para o Bloco Vai Biduh é amplo, com capacidade para 5 mil a 20 mil pessoas, considerando o histórico e dados da prefeitura do Carnaval de 2023. O Bloco Vai Biduh promete ser o ponto alto do Carnaval de São Paulo, unindo música, moda e diversão em uma experiência única para os foliões com momentos inesquecíveis ao som envolvente de Biduh e convidados, celebrando a alegria e a diversidade no coração da cidade.