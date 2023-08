Beleza e Sustentabilidade: conheça nova marca de beleza com embalagens ecofriendly

Águas de Ipanema tem linha sem testes em animais e promove o conceito natural, com performance e experiência sensorial

Cada vez mais antenado, os consumidores estão a procura de marcas que tenham responsabilidade em suas produções. A nova marca de cosméticos, Águas de Ipanema, que chegou ao mercado nacional em julho, se apresenta como uma ótima opção para o consumo consciente.

Mas vai além disso: com essência carioca e propósito de gerar vida por meio da Beleza. Águas de Ipanema promove conceito inovador e natural que inclui pilares como beleza consciente, identidade carioca e bem-estar. Um charme à parte fica por conta da identidade visual dos produtos, que remete de forma artística e com muita cor às paisagens icônicas de Ipanema, bairro da Zona Sul do Rio conhecido mundialmente, além de elementos ultracariocas, como praia, sol, areia e coqueiros.

A marca aposta no destaque visual com estampas exclusivas, desenvolvidas pelas designers Ximene Rodrigues e Thais Simonassi, que carregam no portfólio trabalho para grandes marcas como Kérastase, L’Oréal, Chandon e Farm. Além disso, conta com paleta de cor pautada em tons vibrantes, tudo para dar um toque solar e alegre.

“Nossas embalagens são sustentáveis e com uma linda arte para incentivar o reuso. A maior parte dos nossos produtos não possuem cartuchos, decidimos substituí-los por lindas tags de papel semente que levarão vida para a casa de nossos clientes”, celebra a fundadora, Kátia Silva.

No primeiro drop de lançamento, os consumidores foram apresentados a uma linha variada com fórmulas exclusivas que gerarão vida por meio dos rituais de beleza promovidos pelos produtos. O portfólio inclui colônias naturais, esfoliante facial, espuma facial, sérum, máscara detox facial, tônico facial, balm multifuncional (olhos e boca), água termal, esfoliante corpo, hidratante corpo, sabonete líquido para corpo, óleo dia (energizante) e óleo noite (calmante).

“É uma linha de cuidados para proporcionar uma verdadeira experiência, despertando praticamente todos os sentidos que temos, desde a embalagem com artes personalizadas até os aromas, texturas e o ritual de beleza Águas.”, destaca Kátia Silva, Fundadora e CEO da empresa.

Os produtos foram desenvolvidos unindo o olhar voltado para a beleza natural e o cuidado com os clientes e o planeta, sempre com o menor impacto possível ao meio-ambiente.

“Usamos ingredientes extraídos de fontes renováveis, com média de 98,7% de concentração de ingredientes naturais nas formulações. Para entregarmos performance, também temos em nossas composições ingredientes naturais com certificações internacionais”, ressalta a Fundadora.

A marca possui ainda os selos ‘eu reciclo’ e de produtos dermatologicamente testados, que certificam o compromisso com o planeta e com os consumidores. “Também contamos com o selo do Cristo Redentor, que chancela nossa carioquisse e brasilidade. Queremos ser referência de cosméticos naturais originalmente carioca do Rio, do Brasil para o mundo.”, completa.

Para a elaboração do portfólio de Águas de Ipanema, foram feitos investimentos em tecnologia com foco em produtos que apresentam muita ‘carioquisse’ e ‘brasilidade’. “Priorizamos ingredientes como Óleo de Coco, Água de Coco, Manteiga de Cacau, Murumuru, Óleo de Mulateiro da Amazonia, Extratos de Guaraná, Açai, Maracujá, entre outros. Todos os nossos produtos são livres de silicones, petrolatos, microplásticos e testes em animais”, finaliza Kátia.