Band divulga vencedores da etapa nacional do “Prêmio Band Cidades Excelentes”

O prêmio é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Aquila e reconhece as melhores gestões públicas do país em 2022, o evento acontece nesta quarta-feira, 30.



O Prêmio Band Cidades Excelentes anuncia os vencedores da etapa nacional nesta quarta-feira, 30 de novembro, em um evento no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF). A premiação, apresentada pelos jornalistas Eduardo Oinegue e Lana Canepa, será transmitida ao vivo, a partir das 20h, no canal oficial da emissora no YouTube e exibida no domingo (4), às 23h30, na tela da Band.

João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, discursa na abertura da premiação em São Paulo. Crédito da foto: Rena

Com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos, a iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão. “Permite ao gestor público ter foco e escolher o melhor caminho para produzir os melhores investimentos em suas cidades. Garantir para novas gerações uma cidade sustentável”, explica Raimundo Godoy, presidente do Instituto Aquila, durante entrevista para a Band.

O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

Raimundo Godoy, presidente do Instituto Aquila, discursa sobre parceria com Grupo Bandeirantes de Comunicação. Crédito da foto: Renato Pizzutto/Band

Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública e um novo pilar, Sustentabilidade.

“O Aquila conseguiu captar todos os indicadores econômicos e sociais de todas as cidades brasileiras. O Presidente da República, o congresso passam a saber exatamente onde estão as virtudes daquela cidade, onde ela está mais fraca, onde ela está mais forte. Portanto, você começa balizar os investimentos, você começa dali a fazer o seu orçamento e você sabe exatamente onde estão as prioridades”, exemplifica o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, em depoimento ao Instituto Aquila.

Paulo Saad, Cláudia Saad, João Carlos Saad e Dimas Ramalho em premiação em São Paulo. Crédito da foto: Renato Pizzutto/Band

Os municípios são agrupados em três categorias de acordo com o porte da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; e acima de 100 mil habitantes. A premiação irá eleger as três melhores cidades do país em cada pilar considerando o grupo populacional. Além disso, haverá o prêmio principal de Cidade Excelente em cinco categorias: menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes; entre 100 mil e 500 mil habitantes; acima de 500 mil habitantes e capitais.

Os mais de 500 projetos recebidos neste ano foram avaliados pela Mandatum Consultoria. O prêmio conta ainda com auditoria externa feita pela empresa BDO Brazil.