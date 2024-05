Band abraça o Sul: uma onda de solidariedade varre o Rio Grande

Em resposta às tempestades que castigam o Rio Grande do Sul desde o início desta semana, o Grupo Bandeirantes lançou uma vigorosa campanha de apoio, intitulada “Band Abraça o Rio Grande do Sul”. A ação, que conta com a parceria da Central Única das Favelas (CUFA), mobiliza todos os veículos deste que é o segundo maior conglomerado de mídia do Brasil.

Segundo maior conglomerado de mídia do Brasil mobiliza recursos e profissionais para ajudar comunidades afetadas pelas tempestades

Desde o emblemático Jornal da Band, na última quinta-feira, a campanha tem sido o centro das atenções, promovendo a solidariedade em um esforço conjunto para auxiliar as comunidades afetadas. Segundo informações oficiais, já são 235 dos 497 municípios gaúchos impactados pelas adversidades climáticas.

Mais de 30 profissionais engajados na cobertura e mobilização em 235 municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul

A grandiosa iniciativa mobilizou mais de 30 profissionais, incluindo destacados jornalistas como Felipe Vieira e Joana Treptow, de São Paulo, e Douglas Santucci, de Curitiba. Estes profissionais se somam à equipe já atuante no estado, promovendo uma cobertura ampla e sensível dos desdobramentos das tempestades.

A ação transcende as fronteiras midiáticas, alcançando os 43 canais e 149 emissoras que compõem a maior rede de rádio do país, além das TVs por assinatura. Uma estratégia adicional foi a disponibilização de um QR Code ao longo da programação, permitindo a contribuição direta dos telespectadores e ouvintes para o auxílio às vítimas.

Esta mobilização nacional reforça o compromisso social do Grupo Bandeirantes e da CUFA, demonstrando que, em tempos de crise, a solidariedade é a principal notícia.

Clique aqui e veja como contribuir!