“Bake Off Brasil Celebridades” estre neste sábado, 5, com Gui Napolitano, Bianca Rinaldi e muito mais

16 famosos vão se enfrentar para receber o título de “Melhor Celebridade Confeiteira do Brasil”

Para quem adora um reality show de culinária já pode esvaziar a agenda no sábado, 5, porque o compromisso será com o SBT. A emissora vai lançar a segunda temporada de “Bake Off Brasil Celebridades”, às 22h30. Entre as celebridades escolhidas está Gui Napolitano, Bianca Rinaldi, Iris Stefanelli, Karina Bacchi e muitas outras.

Para vencer a competição, os astros vão ter de conquistar a chef confeiteira Beca Milano e o padeiro francês Olivier Anquier



Já pensou em ver sua celebridade favorita indo para o fogão preparar uma deliciosa comida? Então se prepare porque a nova temporada do reality está cheia de desafios incríveis para os novos participantes. Serão nove semanas de provas deliciosas com 16 famosos, que vão se aventurar no mundo da confeitaria.



Em cada episódio, os artistas vão lutar para receber o famoso “avental azul”, que concede o título de Mestre Confeiteiro. Já no final da temporada, a pessoa que se sair melhor durante o programa será coroado com o cobiçado “avental preto” e receberá o título de “Melhor Celebridade Confeiteira do Brasil”.



Os artistas disseram que estão prontos para mostrar que também podem dar um show na produção de doces e bolos



Entre os participantes da nova temporada estão os atores Carlo Porto, Diego Montez, Nicholas Torres, Sebastian e Vincenzo Richy; as atrizes Bianca Rinaldi, Júlia Olliver, Karina Bacchi e Suzana Alves; a apresentadora Íris Stefanelli; o cantor Afonso Nigro; a cantora Sula Miranda; a Miss Brasil Marthina Brandt; o modelo Gui Napolitano; e os jornalistas Érica Reis e Marcelo Torres.



O primeiro desafio será fazer um “Bolo Doce Homenagem”, onde os participantes poderão expressar emoção e gratidão. Na prova técnica, os famosos poderão usar 3 ingredientes para reproduzir uma torta napolitana. Eles terão que agradar a exigente mesa de jurados, formada pela chef confeiteira Beca Milano e o padeiro francês Olivier Anquier. Quem estará à frente dessa disputa para mostrar cada detalhe ao público é a apresentadora Nadja Haddad.