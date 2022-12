Autora best-seller, Cris Linnares, volta ao Brasil para um encontro especial com suas leitoras

Escritora lançou o ‘Doidas no Divã’ durante a pandemia, mas devido ao isolamento social não foi possível fazer o lançamento oficial do livro

Cris Linnares, autora do best-seller e peça de teatro ‘Divas no Divã’, que tem dois TEDx Talk e também o título de “heroína” pela revista Glamour americana pela sua ONG focada no empoderamento feminino, lançou mais um grande sucesso durante a pandemia. Porém, por causa do isolamento social e o fato de residir fora do Brasil, Cris não conseguiu fazer o lançamento oficial de ‘Doidas no Divã’.

Cris Linnares lançou mais um grande sucesso durante a pandemia, o ‘Doidas no Divã’ (Foto: Reprodução/Site Cris Linnares)

A autora está em uma curta estadia pelo Brasil e encaixou um espaço na agenda para uma noite #CrazyBookClub, com um bate-papo e noite de autógrafo de sua nova obra.

“Esses dias fiz uma live e disse que estava passando uns dias no Brasil, com isso, algumas seguidoras começaram a pedir um encontro, já que não fizemos o lançamento oficial e nem autógrafo dos livros, na sequência a editora me presenteou com este evento incrível para repor um pouquinho daquilo que a pandemia tirou. É um marco para mim. Essa noite simboliza mais do que uma noite de autógrafos, é o fechamento de um capítulo surpreendente, da melhor forma possível, com mulheres se unindo para pegar de volta aquilo que a pandemia roubou”, conta Cris.

A autora ganhou o título de “heroína” pela revista Glamour americana pela sua ONG focada no empoderamento feminino (Foto: Reprodução/Site Cris Linnares)

No livro, ela descreve tudo o que viveu, suas angústias, questionamentos e encontro divino. “Meu maior objetivo ao expor a minha vida de forma rasgada – sem filtros ou máscaras – nestas páginas é que você NUNCA faça parte dessa Gaiola das Normais, e se liberte de tudo aquilo que tenta estressar seu corpo, aprisionar sua mente e sabotar seu destino. Até porque, ter liberdade, mas não se sentir verdadeiramente livre, sufoca demais”, comenta a autora.

Sobre o livro

O best-seller foi escrito para quem já foi chamada de ‘doida’ em algum momento da vida. Ser mulher hoje em dia é ser multitarefa e, com isso, o ‘novo normal’ vem recheado de pressa, estresse, ansiedade e até mesmo doenças psicossomáticas – se isso é ser ‘normal’, só podemos chegar à conclusão de que precisamos mesmo ser ‘doidas’!

A autora participará de evento com um bate-papo e noite de autógrafo de sua nova obra

As pessoas mais inspiradoras geralmente têm algo em comum: já foram criticadas ou chamadas de ‘doidas’ por aqueles que se contentam com o conforto de ter uma vida normal, sem muitos riscos, ousadias e loucuras. Talvez porque, consciente ou inconscientemente, dominaram o que a autora best-seller Cris Linnares chama de fator c.r.a.s.y. (Sim, amiga, com “S” mesmo, afinal a ideia é sair da normalidade, né?).

Este livro apresenta esses 5 elementos que vão te encorajar a dar uma de ‘louca’, para que você possa, se quiser, escrever uma história de vida tão fascinante que todos ao seu redor vão te olhar e dizer: “Essa aí é doida mesmo!”.

Seja bem-vinda ao divertido e inspirador ‘Doidas no Divã’!

Sobre o encontro

Acontece nesta terça-feira (20), às 19h30, na Avenida Paulista, 726, Mezanino, São Paulo/SP