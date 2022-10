Após sucesso com “Vai Luan”, Elly lança novo single e fala sobre mudança no nome: “Todos vão amar”

A música e o clipe serão lançados nesta quinta-feira, dia 20, às 21h

Após o grande sucesso de “Vai Luan, Rainha dos Faixa Preta”, que acumula mais de 20 milhões no streaming, Elly, ex-Mc Moana, lança mais um hit, intitulado de “Pegar Pegar”, para sua carreira nesta quinta-feira, 20. Em uma nova fase na carreira, agora com outro nome, a funkeira comenta sobre a mudança e o single.

Elly também se mostra entusiasmada e revela um pouco do que está por vir: “Pegar Pegar, meu novo single, chega em Outubro, mas já temos outras canções prontas, incluindo feats, que tenho certeza que todos vão amar. É um passo muito grande e um momento de realização na minha trajetória”, diz ela.

Popularmente conhecida como “Mc Moana”, seu primeiro nome artístico, a cantora em 2022 traz a nova era de sua carreira como “Elly”. Além disso, a artista agora é representada pela Central Sonora e pela gravadora internacional WK Records.

O diretor-geral da gravadora, César Figueiredo, também fala sobre a cantora. “É um novo momento na carreira da Elly, e estamos muito *confiantes* com tudo que está por vir. É uma artista que tem a essência de um dos gêneros urbanos mais populares do Brasil, o funk. Logo que tivemos contato com sua personalidade marcante e com toda sua originalidade, entendemos que seria uma ótima escolha tê-la na companhia para podermos ser uma plataforma de impulsionamento da sua carreira.”, afirma ele.

Elly também se mostra entusiasmada e revela um pouco do que está por vir: "Pegar Pegar, meu novo single, chega nesta quinta-feira, mas já temos outras canções prontas, incluindo feats, que tenho certeza que todos vão amar. É um passo muito grande e um momento de realização na minha trajetória", finaliza.

Elly é nascida e criada na Maré, na cidade do Rio. Seu primeiro contato com a música foi através da criação do bonde “As Mulequinhas”, com amigas na escola, no qual era a única vocalista. Em 2018, Elly lançou “Os Faixa Preta Vai Passar”, seu primeiro single, e desde então reúne lançamentos e feats com nomes do funk como Rennan da Penha.

Em 2020, a artista lançou “Rainha dos Faixa Preta”, single que originou o remix “Vai Luan, Rainha dos Faixa Preta”, com Mc Brunyn, sendo seu maior sucesso e que acumula mais de 20 milhões de execuções somente no Spotify. A canção chegou a ser eleita como “música do momento”, por Ludmilla.

A música e o clipe serão lançados nesta quinta-feira, dia 20, às 21h.