Após mudanças da direção, TV Goiânia – Band comemora crescimento de audiência e faturamento de 2022

A emissora teve um crescimento médio de 400% na audiência da programação local e de 500% no faturamento depois de modificar a direção, fazer novas contratações e investimentos na programação



A TV Goiânia, afiliada da Band em Goiás, celebra o crescimento dos resultados de audiência e faturamento do ano de 2022, sendo uma das emissoras que mais cresceu no cenário do segmento. De acordo com fontes ouvidas pela coluna, a TV Goiânia tinha um faturamento insuficiente para pagar as contas até o início do ano de 2021. Nesse mesmo período a emissora passava por uma crise financeira que atingia a folha de pagamento dos funcionários, o que ocasionou atrasos com uma equipe pequena para uma produção local de apenas um programa jornalístico, na época.

Leandro Vieira, Cristal e Anão, fazem parte do elenco do Boa Tarde Goiás, a atração mistura prestação de serviço, humor e fofocas. Créditos: TV Goiânia

Em junho de 2020, a emissora foi despejada de seu antigo prédio, localizado no Bairro da Serrinha, devido aos atrasos no pagamento de aluguel e por esta razão a programação local foi suspensa até se adequar em uma nova sede. Para reverter este quadro e com fé na recuperação da TV Goiânia, o Diretor Geral do Grupo Salgado de Oliveira de Comunicações, Milton Martini Jr., contratou o jornalista e empresário Leandro Vieira, para ocupar a função de Diretor Comercial e Artístico.

Com as mudanças na programação implementadas por Leandro ao longo do ano de 2021, a emissora fechou o mês de dezembro do mesmo ano com um crescimento na arrecadação de 150% em apenas nove meses de trabalho do novo diretor. Já em dezembro de 2022, a afiliada da Band encerrou o mês com o maior faturamento da história, o que corresponde ao todo, um aumento de cerca de 500% na receita.

Entre as alterações feitas pelo novo diretor, vale destacar a ampliação de sinal da TV Goiânia no interior do estado, principalmente nas cidades de Rio Verde, Anápolis, Caldas Novas, Acreúna e Quirinópolis, a contratação de uma equipe de reportagem para fazer entradas ao vivo direto da cidade de Rio Verde, além da contratação de novos apresentadores da concorrência.

Leandro Vieira, diretor da TV Goiânia e apresentador do programa Boa Tarde Goiás. Créditos: TV Goiânia

A contratação de Jordevá Rosa, ex-apresentador da TV Serra Dourada, surtiu efeito na programação do horário do almoço. O “Band Cidade”, exibido das 12h00 às 12h50, fez a audiência da emissora crescer cerca de 200% no horário. Já a chegada de Matheus Ribeiro, ex-apresentador da TV Anhanguera e da Record Brasília, causou bastante repercussão na mídia em 2022. O programa de entrevistas, ficou seis meses no ar em horário nobre, depois Matheus pediu licença para sair candidato a Deputado Federal. O programa de entrevistas e entretenimento, apresentado por Mariana Martins, ex-apresentadora da TV Anhanguera e da Record Goiás, manteve a audiência da faixa das 14h00 e trouxe novos patrocinadores de peso para o canal.

Destaque também para a mudança de horário do programa jornalístico apresentado por Vicente Datena, da faixa das 13h00 para às 16h00, e do programa “Chumbo Grosso”, da faixa das 07h00 para às 18h50. O “Brasil Urgente Goiás”, apresentado pelo filho de José Luiz Datena, fez a audiência da faixa horária crescer cerca de 300%. Durante as férias de Batista Pereira, o “Chumbo Grosso”, foi comandado pelo apresentador e coordenador de Jornalismo da emissora, Lucas Santana, que fez a audiência crescer 700% no horário. Já o “Boa Tarde Goiás”, apresentado por Leandro Vieira, fez a audiência da faixa das 13h00 crescer cerca de 400%. A atração jornalística mistura prestação de serviço, com humor e fofocas.

As mudanças na direção também surtiram efeito nas rádios do grupo, Mania FM e Bons Ventos FM. O faturamento de cada rádio subiu 800%. Os rumos que a emissora tem tomado, vem deixando os colaboradores e prestadores de serviço motivados. Há poucos anos, a instabilidade e atraso de pagamento assombravam os corredores da afiliada da Band. Vários jornalistas e apresentadores recusavam propostas de trabalho da TV Goiânia, pois a emissora tinha fama de contratar e não honrar com os salários.

Em 2023, a direção da emissora promete novidades na programação, já para o primeiro bimestre, seguindo a crescente da audiência e o compromisso da TV Goiânia Band, para com o povo goiano, com jornalismo de credibilidade, prestação de serviço, entretenimento, eventos e promoções exclusivas que irão movimentar o mercado, telespectadores, ouvintes e internautas.