Antônia Fontenelle – A dona das noites de sábado na TV a cabo

O Talk Show da Antônia vai ao ar aos sábados, às 21h, na TV Jovem Pan News

Em uma escolha certeira, em outubro de 2021, a TV Jovem Pan News lançou na TV fechada um programa de entrevistas semanais com Antônia Fontenelle, que recebe diversos convidados, entre artistas, políticos e especialistas. Os episódios são exibidos aos sábados, às 21 horas, e têm feito sucesso, mas a apresentadora prepara muito mais para o público.

Antônia recebeu Val Marchiori, Rita Cadillac e Luís Ernesto Lacombe no talk show.

Após o sucesso das entrevistas da atriz no YouTube, a Jovem Pan decidiu levar o formato parecido para televisão com o ‘Talk Show da Antônia’. Com um currículo extenso e um ano cheio de novidades, Fontenelle marcou mais um projeto como vitória, pois os comentários sobre ela na apresentação do programa foram extremamente positivos.

“De todas as frentes, apresentar é o que eu mais me identifico porque eu troco ideia. Eu adoro me comunicar! Entre teatro, cinema, televisão, eu confesso que minha paixão é o teatro e apresentar”, revelou Antônia. Ela contou que adora entrevistar e conhecer pessoas, levar informações importantes e entretenimento.

De acordo com a apresentadora, o que não pode faltar no programa são boas histórias e bom humor. “É um sofá com três pessoas, cada um de nichos completamente diferentes”. Muitas vezes as discussões ficam acaloradas na divergência de pensamentos, mas Antônia sempre está ali para acalmar os ânimos dos convidados e tornar tudo divertido.

Antônia tem dado um show de simpatia e muita credibilidade no talk show

O talk show leva conhecimento e diversão para casa dos telespectadores, não é à toa que já bateu a audiência da CNN e até Globo News. Mesmo em um horário difícil, como o sábado a noite, Antônia conseguiu se destacar e chamar a atenção do público em pouco tempo. “Eu estou imensamente feliz, temos dois meses de programa, já entrou o primeiro patrocinador, o programa foi em uma crescente”.



Antonia entrevistou Supla para seu Talk Show.

Ao ser questionada se está realizada com todo o feedback do Talk Show da Antônia, a apresentadora afirma que está feliz, mas ainda tem muita novidade pela frente. “Vou estar quando a TV crescer mais, for para um canal aberto e eu tiver uma plateia”. Fontenelle revelou ainda que o público pode esperar grandes revelações, gargalhadas, reflexões, histórias inusitadas e até polêmicas nos episódios seguintes

