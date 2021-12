Cantor português Axel faz show de Natal em São Paulo e doa uma tonelada de alimentos para G10 Favelas

O show “Axel: O Meu Natal (Live in São Paulo)”, que foi recentemente gravado nos estúdios ST4, está disponível em Pay Per View em todo o mundo

O cantor português Axel produziu um dos maiores espetáculos de natal. No especial “O Meu Natal”, shows que aconteceram no Teatro D no Itaim Bibi e no Teatro Mooca Plaza Shopping, em São Paulo, levou muitas músicas natalinas em seu repertório e deixou o público encantado. Agora, a atração está disponível em Pay Per View em todo o mundo.







Além da apresentação grandiosa, o cantor também foi responsável pela doação de uma tonelada de alimentos para o G10 Favelas, uma organização sem fins lucrativos que promove o impacto social das favelas. O cantor, que acabou de voltar para Portugal, segue com agenda e shows pela Europa e volta em 2022 com vários espetáculos já agendados aqui no Brasil.



Não é de hoje que o cantor Axel vem fazendo a diferença pelo país. Empresário do ramo da música, é apresentador, compositor, dublador e narrador esportivo, vencedor em Portugal de prêmios como ‘Melhor Intérprete Masculino’, ‘Música do Ano’.





Recentemente, jurado internacional do programa “Canta Comigo” e “Canta Comigo Teen” da RecordTV, que ainda está no ar, gosta de juntar as pessoas e conseguiu, durante a gravação de seu show, unir Vanessa Jackson, Sienna, Rodrigo Teaser, Roberto Seresteiro, Analice Nicolau, 2 Corações, um coral de crianças que participaram das edições do Canta Comigo Teen e seu pai, Fernando Correia Marques, que direto de Portugal realizou um emocionante dueto virtual com o cantor.