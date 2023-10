Angelo Canuto: A saga de um ex-policial e ex-criminoso rumo à redenção

Conheça a jornada de Angelo Canuto, também conhecido como Fusca, que passou por prisões e deixou o mundo do crime para trás, tornando-se um empresário de sucesso

A Boutique Filmes, conhecida por suas produções premiadas, como “Rota 66: A Polícia que Mata”, “3%” e “PCC: Poder Secreto,” está pronta para mergulhar na história de Angelo Canuto, um ex-policial e ex-companheiro do PCC que deixou o mundo do crime para trás e iniciou uma nova carreira como empresário de jogadores de futebol. Conhecido como “Fusca” no submundo do crime, Angelo Canuto viveu uma vida marcada por reviravoltas impressionantes.

Canuto e Gustavo Mello, produtor executivo da Boutique Filmes

Desde os 14 anos, Angelo estava envolvido no crime, prestando serviços para criminosos e operando em consonância com o crime organizado de São Paulo. Ele conseguia equilibrar as regras do crime com seus próprios negócios. Aos 18 anos, ingressou na polícia militar, desempenhando um papel duplo complexo, mantendo a segurança do estado enquanto trabalhava com grupos criminosos. Aos 23, ele foi preso pela primeira vez e, enquanto estava atrás das grades, teve a oportunidade de conhecer o rapper Dexter, fundador do grupo 509-E, que mais tarde se tornaria seu parceiro de trabalho.

No entanto, Angelo Canuto enfrentou outra prisão anos depois, acusado de envolvimento no tráfico internacional de drogas. Isso resultou na perda de suas empresas e agenciados. Após quatro anos na prisão, ele redirecionou sua vida para o trabalho legítimo e ganhos lícitos, voltando ao sonho que tinha quando menino: agenciar jovens talentos do futebol.

A Boutique Filmes planeja criar uma série de drama que explorará o dilema de um personagem que deseja deixar para trás o mundo do crime e construir uma vida honesta, mas enfrenta os desafios dessa decisão. A série promete ser repleta de cenas de ação e se baseia nas raízes da cidade de São Paulo, destacando o poder da família e um propósito de construir novos horizontes. Gustavo Mello, produtor executivo da Boutique Filmes, resumiu a série como uma história de redenção e renovação situada nas ruas de São Paulo.