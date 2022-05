Ana Paula Valadão e Gustavo Bessa lançam livro sobre felicidade e dão conselhos sobre vida amorosa aos leitores

A líder do grupo Diante do Trono e seu esposo ensinam em “O caminho da felicidade” a como construir uma vida feliz e equilibrada a partir das experiências com Jesus

Ana Paula Valadão Bessa e Gustavo Bessa lançaram recentemente o livro “O caminho da felicidade não está longe de você”, pela Editora Vida. A líder do grupo musical gospel Diante do Trono, que revolucionou a adoração contemporânea brasileira a partir de 1998, e o teólogo e pastor da igreja que leva o mesmo nome falam sobre o que é o sentimento da felicidade, segundo a perspectiva cristã.

Baseando-se nas experiências com Jesus através da fé e da leitura da Bíblia Sagrada, o livro é dividido em seis capítulos e dois apêndices, que passam pela descrição do caminho da felicidade feita por Jesus no Sermão do Monte, pela compreensão que o apóstolo Paulo tinha sobre o assunto e pela importância do descanso.

A obra está disponível para venda no site da Editora Vida.

A partir do quinto capítulo, os autores mostram qual a relação da identidade, trabalho e casamento com o tema do livro. Valadão traz, na obra, detalhes sobre a crença que nutria sobre o significado da frase “felizes para sempre” e como compreendeu que, na verdade, ele é uma construção diária.

Além do tema focando na felicidade, os escritores elaboraram perguntas e conselhos sobre a vida a dois, que são direcionados ao leitor de forma personalizada, tanto para homens quanto para mulheres, como é destacado no trecho a seguir, da página 123:

“Para os maridos, tenho conselhos importantíssimos, de acordo com o tipo de homem que você é. Para os solteiros, deixo as seguintes perguntas: será que essa mulher é o tipo que eu preciso para me completar? Vou amá-la e aperfeiçoá-la como Cristo faz com a igreja ou vou sufocá-la e impedir que seja quem Deus a criou para ser?”.

Além de líder do grupo musical Diante do Trono, Ana Paula é a compositora da maioria das canções do ministério da sua igreja

Nos apêndices do livro é possível ler o conteúdo colaborativo de Rita França, gestora do Diante do Trono, e Carlos França, responsável pelo pastoreio dos missionários da Missão Diante do Trono (DT), assim como outros nomes, que endossam a obra: Jonatas e Ana Lúcia Câmara, pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas; Talitha e Arthur Pereira, líderes da Igreja do Amor; Luciano Subirá, líder da Orvalho.com; e Larry e Devi Titus, do Kingdom Global Ministries, Ministérios Globais do Reino, nos Estados Unidos.

Além de líder do grupo musical Diante do Trono, Ana Paula é a compositora da maioria das canções do ministério da sua igreja. Conhecida pelos grandes ajuntamentos de até dois milhões de pessoas, foi considerada uma das cem personalidades brasileiras mais importantes de todos os tempos em uma iniciativa do SBT e da BBC, em 2012.

Gustavo Bessa, marido de Ana Paula, é advogado, bacharel em Teologia e mestre em Liderança pela Dallas Baptist University

A cantora também se tornou respeitada pelos projetos missionários que foram financiados por sua música ao longo dos anos. Em 2017, Valadão e Gustavo fundaram a Missão DT, com atuação no Sertão do Brasil, na Índia, em Angola e em Portugal.

Gustavo Bessa, marido de Ana Paula, é advogado, bacharel em Teologia e mestre em Liderança pela Dallas Baptist University. Atuou como pastor de jovens, apresentador da Rede Super de Televisão, diretor do Departamento de Missões Transculturais, diretor do Centro de Treinamento Ministerial CTMDT e do Seminário Teológico Pastoral da Igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte. Por quinze anos, serviu junto ao seu sogro, o pastor Márcio Valadão, e foi o pastor sênior executivo de toda a equipe de pastores e obreiros.

“O caminho da felicidade” possui 168 páginas inspiradoras, para quem deseja entender qual o significado e como viver a felicidade plena dentro dos preceitos evangélicos ensinados pelos autores. A obra está disponível para venda no site da Editora Vida.