Ana Lisboa abandonou a carreira de advogada e virou professora de mais de 12 mil mulheres para ensinar o poder do feminino

A empresária se tornou terapeuta especialista em feminino, mentalidade e conhecimentos sistêmicos e assim conquistou mais de 169 mil seguidores só no Instagram com a nova profissão

Depois de trabalhar como advogada, hoje Ana Lisboa é um dos maiores nomes do empreendedorismo feminino do Brasil no mundo. Isso porque, dentre as mais de 12 mil alunas que ela já teve, pessoas de 19 países diferentes já buscaram pelos seus trabalhos para aprenderem mais a sobre como exercitar o tal poder feminino.

Atualmente, a empresária soma mais de 169 mil seguidores só no Instagram, para se ter ideia, falando sobre o tema e publicando conteúdos em que discute casos relacionados.

“(Depois de muito tempo no campo profissional) passei a dar aulas na universidade sobre esse tema e, anos depois de dedicação à constelação familiar e terapia, formei novos consteladores. Nesse ponto, o direito parou de fazer sentido e percebi que meu propósito sempre foi o resgate da dignidade e da saúde mental”, avalia.

“Fiz uma transição de carreira, deixei um escritório todo montado de anos, a presidência de uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e outros cargos que só serviam meu ego para me tornar terapeuta. E foi a melhor coisa que fiz, nunca me arrependi”, lembra.

Ana também recorda que, à época, ela nem imaginava em criar o que hoje é seu carro-chefe: o que chama de feminino moderno. “Hoje trabalho, dentro desse projeto, questões de saúde mental, prosperidade, relações e empreendedorismo”, corrobora.