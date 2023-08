Ana Clara, do BBB ao Fogão: Apresentadora estreia “Panelaço Ao Vivo” no GNT

Apresentadora conhecida por sua atuação no BBB e no programa “Túnel do Amor”, se prepara para uma nova aventura televisiva com seu mais recente projeto, o “Panelaço Ao Vivo”, um programa de culinária e bate-papo que promete conquistar o público com suas receitas saborosas e conversas informais

O cenário televisivo está prestes a receber uma dose extra de sabor e descontração, graças à estreia iminente do programa “Panelaço Ao Vivo”, protagonizado por Ana Clara. A apresentadora, que já deixou sua marca no BBB e no sucesso “Túnel do Amor”, agora se aventura em um universo gastronômico, unindo suas habilidades de apresentação à paixão pela culinária. Apresentadora do BBB e Túnel do Amor vai brilhar na culinária O novo projeto, que chega às telas do GNT em outubro, traz uma proposta única. De segunda a sexta-feira, Ana Clara receberá dois convidados famosos a cada episódio, enquanto juntos se dedicam à arte da culinária. A cozinha se tornará palco de histórias cativantes e trocas informais, replicando a atmosfera de amigos reunidos para compartilhar receitas e experiências. Fique por dentro do programa que promete unir comida e conversa com convidados especiais Para Ana Clara, essa é uma oportunidade empolgante de explorar um formato totalmente novo em sua carreira. A expectativa em torno do programa é alta, e a combinação do carisma de Ana Clara com o apelo universal da comida promete conquistar corações e paladares. Prepare-se para uma jornada de sabores e histórias cativantes, tudo isso servido com a energia contagiante de Ana Clara.