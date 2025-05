Ana Carolina Moresco lança primeiro livro de neuromarketing na saúde e esgota exemplares em 48h

A especialista em gestão médica Ana Carolina Moresco, responsável por ajudar mais de mil médicos pelo país a implementarem suas clínicas, é coautora do livro Neuromarketing Médico – A ciência aplicada à experiência do paciente, que teve sua primeira tiragem esgotada em apenas dois dias após o lançamento. A obra, escrita em parceria com o cirurgião plástico Dr. Yuri Moresco, evidencia o interesse crescente de médicos e profissionais da saúde por estratégias que unem ciência do comportamento, gestão e humanização no atendimento.

Ana Carolina Moresco, fundadora do Grupo R+ Gestão Médica

“A resposta imediata ao livro foi uma surpresa muito positiva. Estamos muito felizes em ver tantos profissionais interessados em transformar a experiência do paciente com base em ciência e empatia”, comemora Ana Carolina Moresco, fundadora do Grupo R+ Gestão Médica que reúne as marcas WEE, especializada em recrutamento para a área da saúde e pela ConnectMed, uma plataforma de chatbot voltada para a otimização do atendimento e agendamento médico.

A obra propõe uma nova forma de olhar para a experiência do paciente em clínicas e consultórios médicos: mais estratégica, empática e centrada em aspectos neurológicos e emocionais que influenciam diretamente na adesão ao tratamento e na fidelização.

Integrando conceitos da neurociência, psicologia e marketing, o neuromarketing é uma disciplina que estuda os mecanismos inconscientes por trás da tomada de decisão. Aplicado à área da saúde, permite desenvolver experiências mais acolhedoras e eficientes, impactando positivamente na percepção de valor, bem-estar e confiança por parte do paciente.

“A experiência do paciente não começa na consulta e muito menos termina ali. Ela começa no primeiro contato e se estende a cada interação. Tudo influencia na percepção de valor, confiança e bem-estar. E o neuromarketing é a chave para entender isso”, afirma Ana Carolina Moresco.

Empreendedora também abre maior centro de medicina hiperbárica do Brasil

A sólida experiência de Ana Carolina Moresco em gestão médica a levou a assumir um novo desafio recentemente: a direção da OXY Plastic, o maior centro de medicina hiperbárica do Brasil. Inaugurada em março deste ano, em Curitiba, a clínica ocupa mais de 500m² e tem como missão tornar a medicina hiperbárica acessível a diferentes especialidades, promovendo prevenção, bem-estar e tratamentos de alta performance. Sob sua liderança, a OXY Plastic alia tecnologia, ciência e cuidado humanizado para atender até 28 pacientes por dia em sessões de câmara hiperbárica que duram cerca de uma hora e meia. Além disso, o centro oferece serviços complementares como spa capilar e corporal, fisioterapia, curativos avançados e medicação injetável, sempre com respaldo médico e foco em um atendimento completo e personalizado.