América Latina articula estratégias para liderança na transição energética

À medida que a diplomacia climática se intensifica antes da cúpula do clima da ONU deste ano no Brasil, altos representantes de governos da América Latina e do Caribe, líderes climáticos e diplomatas de toda a região se reúnem, na Cidade do Panamá, para impulsionar uma estratégia coletiva de transição energética justa e inclusiva, com o objetivo de afastar a região dos combustíveis fósseis. Esse encontro, acontece durante a Semana do Clima da América Latina e Caribe, entre 19 e 23 de maio, crucial para a definição do alinhamento e das ambições regionais antes da COP30, em novembro deste ano em Belém do Pará, Brasil.

Programação da Semana do Clima do Panamá, até 23 de maio



Organizado pelo Energy Transition Council (ETC) — plataforma multilateral que reúne mais de 40 governos e instituições — em parceria com o Instituto Talanoa, Transforma Global e E3G, o jantar reunirá autoridades do Brasil, Colômbia, México, Chile, Argentina, República Dominicana, Honduras e Panamá, além de delegações do Reino Unido, instituições financeiras multilaterais, negociadores climáticos e organizações da sociedade civil. Durante o evento, a Aliança pelo Fim do Carvão (PPCA, na sigla em inglês) anunciará um governo latino-americano como seu mais novo membro. Copresidida pelo Reino Unido e pelo Canadá, a expansão da PPCA na região sinaliza o crescente momentum de eliminação do uso de carvão e da adoção de soluções de energia limpa.

O jantar de alto nível tem como objetivo consolidar alianças políticas e técnicas para acelerar a transição rumo a uma matriz energética acessível e resiliente na região, com atenção especial ao papel que a América Latina pode desempenhar como líder global em energia renovável e inovação climática.

“À medida que nos aproximamos da COP30, fica claro que a América Latina está bem posicionada para manter sua liderança por meio da combinação certa de políticas públicas, inovação e cooperação regional”, afirmou Abu Zaki, chefe do Energy Transition Council. “Essa região oferece oportunidades ilimitadas para colaboração global e investimentos em energia limpa. O Conselho trabalhará em parceria com os países latino-americanos para acelerar uma transição energética limpa, justa e inclusiva.”

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (CQNUMC COP 30) será realizada em novembro de 2025 em Belém, Brasil.



“A transição energética pode ser a grande oportunidade de desenvolvimento da América Latina”, afirma Natalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa. “Hoje, 65% da eletricidade do continente é gerada por fontes renováveis. Já estamos à frente de outras partes do mundo, mas precisamos avançar e discutir estratégias para que nossa energia não seja apenas limpa, mas também resiliente a mudanças climáticas. O calendário de 2025 nos favorece para colocar o protagonismo regional no centro das decisões políticas, por isso essa articulação faz parte de um processo maior que deve ganhar corpo até a COP30.”



Serão debatidos os desafios e oportunidades regionais da transição energética para além dos combustíveis fósseis, bem como as expectativas para a COP30 em relação ao financiamento climático, mecanismos de transição justa e compromissos de redução de emissões. Para que esse potencial se concretize, é essencial avançar na ampliação das soluções tecnológicas já disponíveis: a transição energética não depende mais de inovação tecnológica, mas de decisões políticas firmes que viabilizem sua implementação efetiva, transformando ambição em ação.



A programação do dia 21 inclui um discurso de autoridades brasileiras que representam a presidência da COP30, destacando a urgência da transição para energia limpa e os desafios políticos e econômicos enfrentados pelos países da região. Além disso, haverá sessões de diálogo entre representantes de governos e da sociedade civil, com o objetivo de desenvolver propostas construtivas para uma transição energética equitativa e inclusiva.

O encontro também busca estabelecer os sinais políticos necessários para impulsionar a transição de forma articulada e coordenada – movimento já incentivado na segunda carta da presidência da COP30, publicada na semana passada, na qual André Corrêa do Lago citou a Semana do Clima como ponto de partida do “esforço climático global”. À medida que os países se preparam para a COP30, espera-se que o evento no Panamá atue como um ponto de partida para alinhar atores globais e regionais em torno de metas e compromissos climáticos ambiciosos, colocando a América Latina no centro da agenda internacional.



Ao final do encontro, será elaborado um documento com recomendações políticas, que será submetido à Presidência da COP30 e a outros tomadores de decisão estratégicos, com o objetivo de contribuir com subsídios técnicos e políticos para fortalecer a agenda de transição energética justa na COP30.