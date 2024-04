Os organizadores olímpicos revelaram seus planos para usar Inteligência Artificial (IA) nos esportes, juntando-se à corrida global para capitalizar o rápido avanço da tecnologia. Autoridades disseram que isso poderia ser usado para ajudar a identificar atletas promissores, personalizar métodos de treinamento e tornar os jogos mais justos, melhorando o julgamento.

Alan Nicolas comenta sobre o uso de Inteligência Artificial nas Olimpíadas

Para Alan Nicolas, especialista em IA, esse próximo passo vai garantir melhor desempenho nos jogos. “Muitas pessoas ainda acham que a IA veio para substituir pessoas, não se trata disso, nos jogos olímpicos não se trata de substituir atletas, não se trata de substituir treinadores, é apenas mais uma ferramenta que pode ser usada de forma positiva para um melhor desempenho”, diz o especialista.

Conhecido nas redes sociais como “gênio da IA”, Alan elogia o Comitê Olímpico: “apenas mais uma ferramenta que pode ser usada para um melhor desempenho”

Os planos de IA do Comitê Olímpico Internacional (COI) também incluem o uso da tecnologia para proteger os atletas do assédio online e para ajudar as emissoras a melhorarem a experiência de visualização das pessoas que assistem de casa. O COI ganha bilhões de dólares com a venda dos direitos de transmissão dos jogos.

Os organizadores locais dos jogos de Paris já provocaram controvérsia com os seus planos de usar inteligência artificial para segurança, com um sistema de videovigilância que inclui câmaras alimentadas por IA para sinalizar potenciais riscos de segurança, como pacotes abandonados ou multidões. “Acredito que o Comitê Olímpico irá explorar o potencial da IA de uma forma responsável, que o uso só irá somar”, afirma Alan.

O empresário possui um amplo background na construção de empresas de sucesso no mercado digital, e agora está utilizando do poder da tecnologia para construir um ecossistema de diversas empresas ligadas a IA. “Meu objetivo é documentar e mostrar ao público a criação de todo esse ecossistema ao mesmo tempo que ensino como eles podem utilizar a Inteligência Artificial para se posicionar no mercado e desfrutarem de toda abundância que esse mercado vem trazendo para mim, meus alunos e colaboradores”, finaliza.