A queridinha das celebridades: técnica de ultradensidade no transplante capilar atrai famosos para clínica de Thiago Bianco Leal

Grandes nomes como o Rei Roberto Carlos, o jornalista e apresentador Geraldo e outros são pacientes de Dr. Thiago Bianco

A cabeleira farta que aumenta o charme e rejuvenesce a aparência de muitas celebridades costuma chamar a atenção de quem já apresenta entradas e luta contra o fantasma da calvície. O que muitos não sabem, é que boa porte desses famosos já passou pelas mãos do habilidoso médico Thiago Bianco Leal, um dos maiores especialistas do mundo em transplante capilar.

Dr. Thiago Bianco Leal explica como funciona a mais nova técnica de ultradensidade capilar

Com uma clínica instalada em Alphaville, em São Paulo, Leal já cuidou até da “coroa” do rei Roberto Carlos. Além dele, uma lista extensa de rostos conhecidos também foi paciente de Leal: o comediante Tom Cavalcante, os cantores Lucas Lucco e Beluttii, os influencers Paulo Muzzi e Renato Cariani, além de BBBs e jogadores de futebol.

A clientela estrelada é atraída pelo resultado extremamente natural dos transplantes realizados por Bianco, que devolvem aos pacientes a mesma aparência anterior à queda dos fios. Isso só é possível graças a softwares e aparelhos desenvolvidos pelo médico, que reservou um espaço em sua clínica para a criação de equipamentos. Ali, apenas Bianco, alguns engenheiros e técnicos em TI estão autorizados a entrar. O médico participa ativamente do processo e teve que estudar programação e um pouco de engenharia para orientar os outros profissionais.

Dr. Thiago Bianco Leal é referência em transplante capilar e reconhecido por ser o favorito dos famosos

Os equipamentos desenvolvidos em breve devem ser patenteados, mas sozinhos não explicam os resultados que tanto agradam os pacientes.”A fabricação própria das lâminas torna a pré-incisão mais precisa e aumenta a qualidade do transplante. Mas a aparência final depende também da sensibilidade do médico que realiza o procedimento. É preciso respeitar os traços, a idade e várias características pessoais para conseguir um resultado natural,” afirma Dr Bianco.

Outro diferencial do atendimento realizado pelo médico paulista e sua equipe são os cuidados no pós-cirúrgico. Alguns pacientes que realizam transplantes de ultra densidade passam por sessões em uma câmara hiperbárica da clínica para receber maior oxigenação e otimizar o processo de cicatrização.

A Turquia ganhou fama como grande centro de transplante capilar porque as clínicas lá investem muito em marketing, mas o resultado que alcançamos com a nossa técnica é bem superior,” afirma Dr. Bianco. “Além disso, os pacotes de viagem para cirurgias feitas lá saem baratos porque não incluem um período de estadia suficiente para os cuidados do pós-operatório, o que coloca o paciente em grande risco,” alerta o médico, que só libera seus pacientes para viagens internacionais após 72 horas. “As cirurgias são longas, podem durar cerca de 8 horas, me preocupo com a segurança dos pacientes,” afirma Bianco.

Expansão

Diante do aumento na procura por seus serviços, Thiago Bianco Leal decidiu criar em 2021 a Smart Hair, clínica com uma equipe de médicos que passam por um treinamento de um ano. Todos usam os mesmos protocolos e seguem rigorosamente as instruções de Bianco. O criador da técnica de ultra densidade chegou a instalar um sensor nas mãos para mapear os movimentos feitos durante a cirurgia para poder ensinar a sua equipe. “Fico muito feliz porque assim podemos atender um número bem maior de pessoas, por um preço bem mais acessível. É importante que as pessoas tenham acesso a um transplante capilar de qualidade, isso aumenta a auto-estima e pode melhorar muito a vida do paciente,” explica o médico.

O próximo e mais ousado passo será criar o único hospital exclusivamente voltado para transplantes capilares no mundo. A unidade ficará em Alphaville, na região de Barueri, e terá capacidade de abrigar 360 cirurgias por mês em 20 centros cirúrgicos. Para isso, o CEO do grupo Smart Hair Rubens Leite prevê um investimento de R$40 milhões. “Sabemos o potencial desse mercado e queremos oferecer o melhor atendimento. Transplante capilar não é um simples procedimento estético. É uma cirurgia que deve ser feita com muito cuidado, seguindo todos os protocolos para evitar complicações.”

Segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo (SBC), existem hoje 42 milhões de brasileiros com problemas de calvície. Com a pandemia e o aumento das reuniões virtuais, a queda de cabelo tornou-se um incômodo ainda maior para muitas pessoas. “O mercado de transplantes capilares movimentou U$4,5 bilhões no mundo todo em 2021, de acordo com dados da International Society of Hair Restoration Surgery.

De olho nesse mercado, o grupo acaba de inaugurar o Innove Hair by Thiago Bianco, um centro de tratamento para cuidados do cabelo. O local conta com tricologistas e especialistas que oferecem tratamentos diversos para a saúde dos fios. “Conseguimos reverter a queda de cabelo de alguns pacientes com tratamentos específicos, sem ter que recorrer ao transplante,” explica Rubens Leite. No local já é vendida uma linha própria de shampoos e fortificantes capilares desenvolvidos por químicos do grupo. “Nossa idéia é ampliar essa linha, que inicialmente será vendida online. Nossos plano é chegar até os pontos de venda físicos como farmácias e lojas próprias.” afirma o CEO da Smart Hair. Alguns produtos serão voltados para o uso pós-cirúrgico e outros para uso diário.