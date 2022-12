“A decoração pode transformar vidas”: Iara Kílaris, renomada designer de interiores, lança livro

A mais nova obra de Iara Kílaris apresenta detalhes de 17 projetos de interiores

Um livro de encher os olhos. “A decoração pode transformar vidas”, mais nova obra da designer de interiores Iara Kílaris é uma verdadeira exposição dos reconhecidos projetos da profissional.

Com várias fotos, o visual do livro chama atenção dos leitores e dos apaixonados pelo universo da arquitetura e design de interiores. Ao lado do marido e renomado arquiteto Aquiles Nicolas Kílaris, Iara já assinou projetos de luxo com reconhecimento internacional.

A noite de autógrafos ocorreu no início do mês de dezembro (10) e reuniu amigos, admiradores da arquitetura e fãs do casal Kílaris.

Na ocasião, os presentes puderam conferir a exposição “Curvas na Arquitetura Brasileira”, do arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris. O livro apresenta detalhes de 17 projetos de interiores, incluindo a Casa-Studio Amaury Jr do apresentador Amaury Jr que é também amigo da família.