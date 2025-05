400 vagas de emprego abertas para a Nissan

Reforçando o compromisso assumido durante a cerimônia oficial de início da produção do novo Nissan Kicks, a Nissan do Brasil começou o processo de contratação de novos colaboradores para seu Complexo Industrial em Resende, no estado do Rio de Janeiro.

O anúncio das 400 novas vagas foi feito por Guy Rodriguez, presidente da Nissan América Latina, no evento realizado no mês passado na fábrica da Nissan, que contou com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, além de cerca de 500 convidados, entre concessionários, fornecedores, executivos e funcionários da Nissan.

produção novo kicks.planta da nissan em resende/rj

As oportunidades têm como objetivo garantir o aumento da cadência de produção dentro de dois turnos de operação da Nissan no Brasil e estão concentradas nas áreas de Manufatura, com vagas para Produção, Logística, Qualidade e Manutenção.

Como se candidatar

Os interessados nas vagas de Operador de Produção, Operador de Logística e Operador de Qualidade podem se inscrever por meio do Banco de Talentos disponível no LinkedIn da Nissan: Banco de Talentos para Operador pelo link..

Outras vagas são abertas conforme a necessidade da operação e também divulgadas no Linkedin perfil da marca.

Etapas do processo seletivo

Após a inscrição, os currículos serão avaliados e os candidatos selecionados participam de etapas com o time de Recursos Humanos e gestores das áreas. Dependendo da função, o processo pode incluir testes teóricos e testes de destreza.

Pré-requisitos

Para as vagas de operador, que são a porta de entrada na empresa, o requisito principal é ter Ensino Médio completo. Os demais requisitos serão informados diretamente na descrição de cada vaga.

Oportunidade para quem busca a primeira experiência na indústria

Um dos diferenciais do processo é que a Nissan oferece oportunidades para candidatos sem experiência prévia na indústria, dependendo da área de atuação. Dentro do Complexo Industrial de Resende a empresa conta com o Centro de Treinamento da Nissan, por onde 100% dos novos funcionários passam por uma formação antes de iniciarem suas atividades na operação. Lá, recebem capacitação prática e teórica para garantir a excelência nos processos produtivos. Com essa iniciativa, a Nissan reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico da região e com a geração de empregos de qualidade no Brasil.

Marca empregadora

A Nissan está em busca de pessoas com vontade de crescer em um ambiente inovador e reconhecido. Nos últimos três anos, a empresa recebeu certificações do Great Place to Work. Além disso, foi eleita, por dois anos consecutivos, como uma das melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro. Em 2023, a Nissan figurou no ranking GPTW das Top 50 melhores empresas entre as indústrias do Brasil.

Serviço – Como se candidatar às vagas na Nissan em Resende

A Nissan está com vagas abertas para seu Complexo Industrial em Resende (RJ). Veja abaixo como participar do processo seletivo: