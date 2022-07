3030 comemora 10 anos de carreira com show no Carioca Club

“A gente quer levar um show especial, grandão, passando por um pouco de cada disco e momento da nossa trajetória”, diz LK

O 3030 completa em 2022 uma década de carreira e para comemorar em grande estilo, os artistas prepararam um show inédito que promete relembrar um pouco dessa trajetória, para o público de São Paulo, nesta sexta-feira (15). Donos de diversos sucessos ao longo dos anos, o trio de rap formado por Rod, LK e Bruno Chelles, conta com uma carreira notável e repleta de hits: são 500 milhões de plays só no Spotify.

Há 10 anos, eles lançavam nas plataformas digitais o seu primeiro disco, intitulado “Quinta Dimensão”. O projeto conta com algumas das mais icônicas faixas do trio, incluindo o som que dá nome ao álbum. O clipe do single “Quinta Dimensão” soma mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. A faixa que fecha o compilado de músicas, “Mundo de Ilusões 2012”, conta com mais de 23 milhões de reproduções no Spotify, enquanto “Tudo Que Ela Quer” supera a marca de 25 milhões de plays na plataforma.

“O show vai passear pela nossa carreira inteira, são 10 anos desde o nosso primeiro disco ‘Quinta Dimensão’. A gente quer levar um show especial, grandão, com mais de duas horas de duração, passando por um pouco de cada disco e momento da nossa trajetória, em uma vibe de comemoração. O primeiro desse formato que fizemos no Circo Voador, no Rio de Janeiro, foi com certeza para nós três o show mais histórico que já teve e sinto que no Carioca Club, em São Paulo, não vai ser diferente”, conta LK.

Com grandes sucessos ao longo dessa uma década de trabalho, o 3030 percorrerá parte de seu repertório com as faixas mais marcantes da sua carreira.

O evento acontece no Carioca Club, a mais tradicional casa de shows de São Paulo, que fica localizada no bairro de Pinheiros.