Três opções feitas à mão

Três opções…

Um é pouco, dois é bom e três é essencial. Pensando nisso, o talentoso chef Fernando Alonso (foto), responsável pela casa A Mano (411 Sul), está trazendo uma trilogia com menu italiano clássico para o estabelecimento. “O conceito foi de retomar os clássicos com insumos de qualidade, como bacalhau, filé mignon e funghi porcini. No fim das contas, o objetivo é que o cliente saia com a experiência de estar na Itália depois de degustar os três pratos que ele escolher. É mais do que um menu, é uma experiência”, explica o chef.

Foto: Divulgação

…feitas à mão

Nas entradas, a casa aposta em a Insalata ‘A Mano, um mix de folhas nobres, com figos, tomates cerejas, amêndoas laminadas e mel trufado; o Aranccinne, famoso bolinho italiano elaborado com risoto parmegiano e recheado com muçarela; e, por fim, a Bruschetta Clássica, um fatia de focaccia crocante com tomate italiano e manjericão sendo gratinado ao parmesão. De prato principal, os destaques vão para Gnocchi trufado com bacalhau em natas (foto), Pappardelle ao molho porcini com cubos de mignon, e Atum em cubos maçaricado servido com cremoso arroz parmegiano são as alternativas de destinos. E para finalizar, as sobremesas também são clássicas: Tiramisu com chocolate, as sobremesas incluem ainda Pera em redução de vinho servida com sorvete de vanilla sendo finalizada com coulis e amêndoas laminadas. Por pessoa, o menu fica por R$ 119 com entrada, prato principal e sobremesa, sendo serviço de segunda a sexta-feira, na hora do almoço.

Foto: Divulgação

Fora do Quadrado

Para quem está visitando ou pretende visitar São Paulo para um tour gastronômico, o restaurante Dasian é uma parada obrigatória. Localizado no edifício B32, na esquina da Avenida Faria Lima com a Rua Leopoldo Couto de Magalhães, o espaço traz a modernidade da cozinha asiática para terras brasileiras. Sob o comando do chef Flavio Miyamura, o restaurante tem a proposta de servir pratos para compartilhar. “Nossos pratos são uma forma diferente e especial de comer. Sempre em porções para compartilhar, fazendo uso de técnicas de vanguarda, apresentação e sabor, para proporcionar ao cliente uma experiência sensorial de aromas nunca sentidos, cores nunca vistas e sabores nunca visitados”, diz Flavio. Para turista de primeira viagem, o Honey Truffled Salmão (foto) é um dos mais pedidos e vale o tempo e o paladar!

Foto: Divulgação

Um novo endereço para se esbaldar

Aos amantes da Sodiê Doces, a nova loja está prestes a reinaugurar no Edifício Splendor, na Avenida das Castanheiras, em Águas Claras, no dia 13 de outubro. E para celebrar essa nova fase, quem comprar uma torta ganha um cafezinho. “Nessa volta para Águas Claras estamos trazendo delícias que o público já conhece, mas com um sabor cada vez melhor. Também estamos focados em um atendimento de alto padrão, com equipe treinada e apta para oferecer um serviço de qualidade à altura do público local”, explica a empresária Cláudia Capozzi.

Foto: Divulgação

Um espaço especial em Águas Claras

Alô, amantes de pães de fermentação natural! Le Pain Rustique também tem uma unidade em Águas Claras e, além dos deliciosos pães feitos artesanalmente e na hora, o local está servindo café da manhã completo com cafés e antepastos deliciosos. Localizado no Real Quality (Avenida Araucárias), o local é perfeito para um cafezinho de manhãs de domingo.

Foto: Divulgação