Experiência gastronômica sem limites

Por trás da colossal estrutura do Palácio Tangará, localizado em São Paulo-SP, reside um universo gastronômico à parte

Experiência…

Por trás da colossal estrutura do Palácio Tangará, localizado em São Paulo-SP, reside um universo gastronômico à parte. Esse âmbito particular (e espetacular) acontece graças ao organizadíssimo fluxo de atendimento do hotel e, obviamente, pelas criações sem limites do chef executivo, Filipe Rizzato (foto), que trabalha ao lago do mestre francês Jean- Georges Vongerichten. Diferente de muitos chefs que começaram a cozinhar por influência da família, Filipe não teve pais que focassem em culinária, ambos trabalhavam muito e prezavam pela praticidade. Porém, o que intrigou o gastrólogo desde pequeno foi a consequência de misturar ingredientes para a criação de um novo sabor. Com isso e muita curiosidade, o chef começou sua trajetória passando por diversos países: Estados Unidos, Espanha, Inglaterra, Itália e muitos outros. Passou por grandes hotéis, como o Copacabana Palace, e hoje integra o time de gastronomia do Palácio Tangará.

Foto: Divulgação

…gastronômica sem limites

Para quem deseja um pequeno vislumbre do trabalho dos chefs do Palácio Tangará, o Sunday Brunch (foto) é uma indicação indispensável. Por R$ 480, você prova esse menu delicioso com dois momentos. O primeiro inclui diversos quitutes que vão desde Blinis, Salmão gravlax, sour cream e ovas, até uma seleção especial de queijos brasileiros. Recentemente, a casa trouxe a opção Primavera para o Sunday Brunch, com opções mais coloridas e floridas dentro do menu.

Foto: Divulgação

Mais uma edição de sucesso

O festival que todo mundo ama está de volta. Até o dia 20 de outubro, o Pontão do Lago Sul recebe a 5ª edição do Petisqueiros do Pontão. Desta vez, o festival traz releitura de petiscos clássicos. Entre as casas participantes estão: Aragon Concept Brasília (com inauguração prevista para o próximo domingo), Chard by Chicago Prime, Fausto & Manoel, Gran Bier, Izzi Wine Garden, Manzuá, Mormaii e Soho. Para a edição, cada casa fez sua releitura. O Chard by Chicago Prime, por exemplo, está servindo Tiras de cupim defumado au jus (releitura de iscas de cupim defumado e assado por 12 horas, marinado com 20 especiarias e servido com molho jus) (foto).

Foto: Vualá Design/Divulgação

Descomplicado para dois

É um date ou uma celebração importante? O Outback voltou com um menu especial para essas ocasiões. É o “Momento Outback para Dois”. Pratos deliciosos com dois acompanhamentos e duas bebidas pelo valor de R$ 99,90 a R$ 119,90. Com exclusividade, a coluna À Mesa foi convidada para provar um dos menus. A escolha foi a Jr Ribs for Two (foto) ribs grelhadas em chama aberta, temperadas com blend de especiarias e podem ser combinadas com os molhos Barbecue ou Billabong.

Foto: Divulgação

Assustadoramente delicioso

Para quem ama visitar São Paulo e não dispensa um docinho, a Mica Chocolates é uma das nossas melhores indicações. Desta vez, a chocolateria lança uma nova coleção: a de Halloween! Disponíveis até o dia 31 de outubro, a loja lança quatro novos sabores inusitados (foto). Entre eles, o Frankestein: o bombom verde envolto por chocolate ao leite tem recheio inusitado de ganache de manteiga tostada com sal e crocante de pipoca caramelizada com açúcar explosivo. Par complementar o menu assustador, Monstro (casquinha roxa de chocolate ao leite preenchida por ganache branca de avelã e creme de avelã exclusiva da marca, batizada de not tella), o Olho (recheio azedinho de caramelo de framboesa e coberto por uma finíssima camada de chocolate branco) e a malvada Abóbora (casca pintada de laranja no sabor chocolate meio-amargo e recheio de patê de fruit de abóbora, ganache de abóbora com especiarias e base de biscoito belga Speculoos).

Foto: Juliana Frug/Divulgação