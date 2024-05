Dicas para um delicioso Dia das Mães

Amor de Mãe é doce como macaron

Cesta de Café da Manhã, do Nube Café. Crédito: Joana Peixoto.

Um dos maiores desafios é definir o amor de mãe, porém há uma certeza: seus significados são infinitos. E para expressar esse amor, o Nube Café (CLS 405) encontrou uma solução tão terna quanto os abraços e beijos maternos. A cafeteria criou um menu especial com opções para presentear as mães, e entre elas, uma cesta completa de café da manhã. O Café Petit (foto) vem com cinco macarons, um croissant de salame e rúcula, um drip coffee da Cafeteria Café Honesta, uma garrafinha de suco, um minibolo, um pacote de biscoitinhos amanteigados, três bombons de chocolate com caramelo e flor de sal, e um cartão especial da Enjoy The Love.

Os pedidos devem ser feitos com antecedência mínima de 48h, sujeitos à disponibilidade na agenda, pelo WhatsApp (61) 99885-8481. As entregas serão realizadas de segunda a sábado, a partir das 10h. Especialmente no domingo, dia 12 de maio, as entregas ocorrerão entre 8h e 10h, sem a possibilidade de agendamento do horário. Consulte a taxa de entrega.

Torre na Caixa, presente do Nube Café. Crédito: Joana Peixoto.

Além das opções de café da manhã, o Nube Café também está com sugestões incríveis para adoçar seus momentos com a sua mãe: Torre na Caixa (foto ), com 40 macarons a escolher entre 21 sabores, sendo que 8 podem levar o nome da sua mãe; e a Caixa Floral, recheada com 16 macarons e um lindo arranjo de flores para derreter o coração dela.



Para mães que amam cerveja

Sommelière Marina Lima, Urban Cervejaria. Crédito: Ana Gabrielle Ramos.

Pouco se fala sobre, mas o consumo de cervejas artesanais entre as mulheres está em crescimento constante. Para essas mamães que não dispensam uma boa IPA, a Urban cervejaria –– inaugurada em setembro de 2023 no Sudoeste (Edifício Miami Center, Sala 35) –– conta com os dotes (nada mínimos) da sommelier Marina Lima (foto ), a primeira mulher mestre em cerveja de Brasília. Além das inúmeras opções de cervejas, o espaço tem feito experimentações incríveis de menus harmonizados, convidando chefs talentosos da capital e outras localidades. Entre eles, a megatalentosa chef Érica Beltrame.



Para florir sua mãe de felicidade

Café Doce Doçura. Reprodução do Instagram.

E que tal levar sua mãe para tomar um café da manhã em um espaço rodeado de flores, plantas e ar fresco? Em um dos dos maiores viveiros de Brasília, o estacionamento do Transplantas (EPTG, altura da Vicente Pires), reside o Café Doce Doçura, um perfeit lugar para celebrar o Dia das Mães. O menu conta com diversas opções para o café da manhã, incluindo salgados, pamonhas, cafés especiais, bolos (foto), croissants e tortas.





Uma novidade quentinha

Los Santos Pizza e Pão. Reprodução do Instagram.

Para quem é fã de fermentação natural, a Los Santos Pizza e Pão, na Asa Norte (SRTVN Ed. Rádio Center, Loja 5) é uma pedida perfeita. Com ingredientes premium e técnicas avançadas do chef Thiago Leopoldino, a casa também se inspira no universo dos games, paixão antiga dos sócios Daniel Horta e Gustavo Kopit. “Nosso objetivo é fazer com que cada momento na Los Santos seja único. A comida marca momentos importantes na vida das pessoas e é por isso que a gente pensa todos os nossos sabores com tanto carinho, para que cada cliente tenha uma experiência singular”, garante o chef. Entre os sabores de pizzas, com valores a partir de R$ 60,90 (média, com 6 pedaços) e R$ 70,90 (grande, com 8 pedaços), destacam-se clássicos como margherita, calabresa, portuguesa, frango catupiry e pepperoni (foto ), dentre outros.