Veja como cuidar da saúde de pets filhotes

Cuidar da saúde dos filhotes de pets de estimação é extremamente essencial para garantir seu desenvolvimento saudável. Ele precisa de alimentação adequada, com ração formulada especificamente para filhotes. Também necessita de vacinas e visitas regulares ao veterinário para prevenção de doenças.

Segundo a veterinária Camila Reis é importante proporcionar um ambiente confortável e seguro para o filhote, além de brinquedos e estímulos para o desenvolvimento físico e mental.

“Os filhotes precisam de bastante tempo de brincadeiras, exercícios e socialização com outros animais e pessoas. É muito importante e necessário supervisionar os filhotes em ambientes externos para garantir sua segurança e prevenir os bichinhos de acidentes.” Camila Reis

Segue abaixo algumas dicas para cuidar da saúde deles:

1. Alimente-os com uma dieta balanceada e específica para filhotes, de acordo com a orientação do veterinário.

2. Mantenha-os hidratados, oferecendo água fresca e limpa regularmente.

3. Dê-lhes comida em porções pequenas e frequentes ao longo do dia.

4. Garanta que tenham um espaço limpo e seguro para brincar e dormir.

5. Faça visitas regulares ao veterinário para verificar seu estado de saúde e receber as vacinas necessárias.

6. Mantenha-os protegidos contra parasitas como pulgas e carrapatos.

7. Estimule-os mentalmente através de brinquedos e interações com você e outros animais.

8. Promova exercícios adequados para a idade e a raça, mas evite atividades excessivamente cansativas.

9. Escove-os regularmente para evitar nós e manter a pelagem saudável.

10. Certifique-se de que eles tenham tempo suficiente para descansar e dormir adequadamente.

11. Evite que sejam expostos a temperaturas extremas de frio ou calor.

12. Pratique a higiene oral, escovando os dentes do seu pet regularmente.

13. Mantenha-os longe de substâncias tóxicas e plantas venenosas.

14. Preste atenção às mudanças no comportamento ou apetite e visite o veterinário se notar algo incomum.

15. Proporcione um ambiente seguro onde eles possam explorar e brincar sem riscos.

16. Evite que eles mordam fios elétricos e outros objetos perigosos.

17. Mantenha-os longe de alimentos tóxicos, como chocolate, uvas e cebola.

18. Socialize-os com outros animais e pessoas, para que possam se desenvolver bem socialmente.

19. Ensine-os boas maneiras e limite comportamentos indesejáveis através de treinamento positivo.

20. Dê-lhes muito amor e carinho, pois isso também é fundamental para a sua saúde emocional.