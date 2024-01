Dicas gastronômicas para o verão

Refrescante…

Depois de muitas confraternizações, ceias e festas de fim de ano, muitos brasilienses estão no mood detox ou mais light. Se você quer uma comida que traz benefícios à saúde e ainda combina com o verão e o calor escaldante que Brasília tem enfrentado, a novidade do The Plant foi feita para você. Chamada de Doce Amazônia (foto), a nova torta do restaurante é um fudge feito de cupuaçu, chocolate belga branco e manteiga ghee, acompanhado por um gelato de açaí e crumble de tapioca.

…como o verão

Falando em Açaí, nos últimos tempos, Águas Claras recebeu o Ahçai, localizado na Rua 14 norte. Com unidades no Sudoeste e Guará II, a proposta do local é o açaí (foto) batido com ingredientes orgânicos e naturais como açúcar mascavo, mel e frutas. Mas o diferencial está nos cremes especiais que a casa oferece. Maracujá, morango, cupuaçu é apenas alguns dos favoritos dos brasilienses. Além de poder provar individualmente, você pode rechear seu copo de açaí com esses cremes divinos. Perfeito para quem treina e para quem quer aproveitar o verão.

Para aproveitar as férias

Se as férias de verão ainda não chegaram, que tal comemorar por Brasília? Ao lado do Pier 21, à beira-lago, está localizado o Lá em Casa Bar, uma nova proposta de happy hour com drinks clássicos (foto) e autorais. Além das criações da casa, o bar ainda traz diversas opções clássicas de petiscos e pratos deliciosos (o local serve moquecas, feijoadas e cortes especiais).

Leve para o Projeto Verão

Se você é do time que quer se cuidar e ainda dar um detox dos últimos dias, o Horta Cozinha Criativa é um dos poucos restaurantes de Brasília que trabalha com uma ampla variedade de comidas veganas, orgânicas e funcionais. Sob o comando do chef Matheus Camargo, a casa tem atraído cada vez mais um público seleto e saudável. “Meu objetivo é transformar os ingredientes em receitas que ofereçam experiências memoráveis, criando narrativas de sabores que tornam cada celebração única”, comenta o profissional. Para quem ainda não conhece, o Horta está localizado na 402 Sul.

Drinks memoráveis para o Verão

O restaurante Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras) acaba de lançar uma carta de drinques exclusiva para a temporada. Com opções refrescantes e inovadoras, o local promete conquistar os paladares mais exigentes. Entre os destaques, entre as novidades, está a caipirinha e caipiroska de jabuticaba (foto), por R$ 28: uma explosão de sabores brasileiros, a bebida une cachaça ou vodka, xarope de jabuticaba e um toque especial com picolé de jabuticaba, ideal para os dias mais quentes.