Despojado, saboroso e imperdível: este é o Aragon

O ano de 2023 foi um estrondo: nunca se abriu tanto restaurante interessante em Brasília. Entre eles, o Aragon Concept Brasília, que abriu as portas no Pontão do Lago Sul em novembro e já caiu no gosto do brasiliense. Sob o comando dos empresários gaúchos Lhilian Bsköw e Uodson Carvalho, que trabalharam no Grupo Oliveira (responsável pela Pink Elephant), a casa tem um projeto arquitetônico único e despojado, o que combina com os pratos incríveis do chef Leandro Garden (foto). Com um background de comida italiana, o chef traz todo seu conhecimento para o Aragon com criações autorais, que estão com características espanholas. Para os proprietários, a ideia de trazer a comida da Espanha é fugir das demais opções de Brasília, que têm sido focadas em culinárias italianas, orientais e contemporâneas. Um dos destaques da casa é a variedade de Paellas. A casa serve três tipos: Marinará (Arroz com açafrões, molho Bisque, mexilhão, polvo, camarão, lula, pimentão vermelho e ervilhas), Valenciana (Arroz com açafrão, Frango, Molho Bisque, Mexilhão, polvo, camarão, lula, pimentão vermelho e ervilha) e Vegetariana (Arroz com Açafrão, Cebola tostada, mix de cogumelos e legumes orgânicos grelhados).

Aguce seus sentidos

Depois de um sucesso estrondoso, o Dining in the Dark está de volta. Nos dias 11, 18 e 25 de janeiro e no dia 01 de fevereiro, sempre às quintas-feiras, o Santé Lago Sul recebe o famoso jantar às cegas. A ideia é provar todas as etapas do menu de olhos vendados. “O objetivo é que os participantes se concentrem nos seus sentidos, esquecendo-se da visão e focando no paladar, olfato, tato e audição. É uma experiência sensorial única, que permite que as pessoas apreciem a comida de uma forma totalmente nova”, explica o Oswaldo Scafuto, proprietário da casa. Para quem deseja desfrutar desta experiência única e explosão de sabores, os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou app da Fever. Eles estão disponíveis pelo valor de R$ 210/participante. O jantar tem início marcado para às 20h e dura cerca de uma hora e meia. Bebidas não são inclusas. E as restrições alimentares devem ser informadas mediante a compra dos ingressos.

Tradicional, porém, o melhor

O segredo da tradição está na modéstia e simplicidade, palavras que combinavam com o presidente Juscelino Kubitschek e que foram aplicadas com esmero nas opções gastronômicas do Kubitschek Plaza. Conhecido por ter o “Melhor Pudim de Brasília (foto)” – que também foi feito com uma receita tradicional da família, o hotel ainda traz o famoso Picadinho Juscelino Kubitschek, que leva uma mistura deliciosa de picadinho de filé com cebola e tomate ao vinho tinto, servido com ovo “porché”, farofa, arroz e banana frita.

Um dos melhores rodízios da cidade

O cenário gastronômico brasiliense está em constante crescimento. Se comparado com 2022, o ano de 2023 teve uma recuperação incrível de aberturas de restaurantes. E 2024 promete ser melhor ainda. Uma prova disso é a comercial 202 Sul, que está cada dia mais badalada. Depois da abertura do Boteco Boa Praça, a quadra está com o Liv Garden, uma nova opção de comida funcional e orgânica, localizada ao lado do Foster Burger. Por ora, a casa serve saladas especiais (foto), onde você escolhe a quantidade de sabores (entre 1 e 3), além de poder criar sua própria guarnição.

Solidariedade, palavra-chave para 2024

Já pensou em um rodízio que contemple várias categorias? Essa é a proposta do restaurante Famiglia Pastrini, localizado no Setor de Clubes Sul, ao lado do shopping Pier 21. Por R$ 78, você pode desfrutar de massas, burgers, petiscos, sorvetes, sushi (foto) e açaí. Além disso, hoje (15), a cerveja Heineken é liberada, com o rodízio por apenas R$ 89.